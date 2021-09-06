Şehit Gaffar Okkan anısına anlamlı turnuva

Hendek, 11. Hentbol Duayenleri Ali Gaffar Okkan programına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 11 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak olan müsabakalara tüm Sakarya halkını davet ederek program hakkında bilgilendirmede bulundu.

Hendek, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına düzenlenecek ulusal çapta bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda 11. Hentbol Duayenleri Ali Gaffar Okkan etkinliği 11 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da Hendek Yeni Spor Salonunda başlayacak. Dev organizasyon saat 10:00’da başlayacak olan müsabakalarda 9 ayrı mücadele oynanacak. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, büyük önem taşıyan bu spor organizasyonuna tüm Sakarya halkını davet etti.

Yapılacak olan etkinliğin anlamına vurgu yapan Başkan Babaoğlu, “Hendek bir spor şehridir. Bu her alanda kanıtladık, kanıtlamaya da devam ediyoruz. Hentbol Duayenlerinin her yıl farklı illerde düzenlediği turnuva 11 Eylül Cumartesi günü Hendek’te yapılacak. Şehidimiz Ali Gaffar Okkan anısına yapılacak olan bu etkinlikle ilgili uzun süre önce plan yapmış, ancak pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kalmıştık. Bu güzel etkinliğe tüm Sakarya halkını davet ediyorum” dedi.

Şehit Ali Gaffar Okkan ile birlikte tüm şehitleri rahmet ve dua ile andıklarını söyleyen Başkan Babaoğlu, “Aziz Şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun” diye konuştu. Başkan Babaoğlu, düzenlenecek olan bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Belediyemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Hentbol Duayenleri Platformu tarafından organize edilerek hazırlanan bu etkinlik nedeniyle emek veren tüm herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Cumartesi herkesi Hendek Yeni Spor Salonuna bekliyoruz” diye konuştu.

Etkinlik kapsamında sporcular 10 Eylül Cuma günü Hendek’te olacak. Atatürk anıtı önünde yapılacak olan törenin ardından A.Gaffar Okkan sergisi gezilecek ardından şehit Okkan’ın kabrinde tören yapılacak. 11 Eylül Cumartesi ise müsabakalar saat 10:00’da başlayacak ve tüm gün sürecek. Aynı günün akşamı Bayraktepe Sosyal Tesislerinde sporculara ve protokole gala yemeği verilecek. 12 Eylül Pazar günü ise sporcular Hendek’ten ayrılacak.

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