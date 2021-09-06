Öğrencinin midibüste düşürdüğü cüzdanı çalan şüpheli yakalandı Cüzdanın içerisinde bulunan kimlik ve kartları atarak parayı harcadı Yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

Üniversite öğrencisi Yunus Emre Kaya'nın, Adapazarı'ndan Kaynarca ilçesine yolculuk yaptığı esnada midibüste düşürdüğü cüzdanı çalan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Cüzdan içerisindeki kimlik ve kartları atarak parayı da harcadığını ifade eden şüpheli serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde AdapazarıKaynarca arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüste meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesinden arkadaşı ile birlikte midibüse binen üniversite öğrencisi Yunus Emre Kaya, Kaynarca ilçesi sanayi ışıkları mevkiinde araçtan indi. Midibüsten indiği esnada cüzdanının cebinde olmadığını fark eden genç, hemen aracın arkasından koşmaya başladı. Kaya, yaklaşık 30 metre sonra duran araçtan inen iki kişiye midibüsü durdurmaları konusunda uyarıda bulunsa da araçtan inen iki kişi midibüsü durdurmadı. Bir sonraki durakta tekrar duran araca yetişen genç, olayı güvenlik kamerasını izleyince anladı.

Midibüsten indikten hemen sonra arka koltukta bulunan iki kişinin, cüzdanın düştüğü yere yöneldiğini ve cüzdanı alarak araçtan indiklerini gören genç, cüzdanının içerisinde 650 TL nakit para, 2 tane banka kartı ve kimlik kartı bulunduğunu belirterek yaşanan hırsızlığı polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma neticesinde şüphelinin kimliği tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen polis ekiplerince şüpheli M.K., Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Cüzdan içerisindeki kimlik ve kartları atarak parayı da harcadığını ifade eden şüpheli serbest bırakıldı.

Öte yandan yaşanan olay anları saniye saniye güvenlik kamerasına da yansımıştı. Görüntülerde Yunus Emre Kaya ile arkadaşının oturdukları yerden kalkarak araçtan inmeleri ve daha sonrasında arka koltukta oturan 2 şahsın öne gelerek cüzdanın bulunduğu yere oturmaları yer aldı. Cüzdanı alan şahısların midibüsten inmesi ve Yunus Emre Kaya’nın ise aracın arkasından koştuğu anlar yansıdı.

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