Öğrencinin midibüste düşürdüğü cüzdanı çalan şüpheli yakalandı Cüzdanın içerisinde bulunan kimlik ve kartları atarak parayı harcadı Yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencinin midibüste düşürdüğü cüzdanı çalan şüpheli yakalandı Cüzdanın içerisinde bulunan kimlik ve kartları atarak parayı harcadı Yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

İHA

Öğrencinin midibüste düşürdüğü cüzdanı çalan şüpheli yakalandı Cüzdanın içerisinde bulunan kimlik ve kartları atarak parayı harcadı Yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

Üniversite öğrencisi Yunus Emre Kaya'nın, Adapazarı'ndan Kaynarca ilçesine yolculuk yaptığı esnada midibüste düşürdüğü cüzdanı çalan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Cüzdan içerisindeki kimlik ve kartları atarak parayı da harcadığını ifade eden şüpheli serbest bırakıldı.
Olay, geçtiğimiz günlerde AdapazarıKaynarca arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüste meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesinden arkadaşı ile birlikte midibüse binen üniversite öğrencisi Yunus Emre Kaya, Kaynarca ilçesi sanayi ışıkları mevkiinde araçtan indi. Midibüsten indiği esnada cüzdanının cebinde olmadığını fark eden genç, hemen aracın arkasından koşmaya başladı. Kaya, yaklaşık 30 metre sonra duran araçtan inen iki kişiye midibüsü durdurmaları konusunda uyarıda bulunsa da araçtan inen iki kişi midibüsü durdurmadı. Bir sonraki durakta tekrar duran araca yetişen genç, olayı güvenlik kamerasını izleyince anladı.
Midibüsten indikten hemen sonra arka koltukta bulunan iki kişinin, cüzdanın düştüğü yere yöneldiğini ve cüzdanı alarak araçtan indiklerini gören genç, cüzdanının içerisinde 650 TL nakit para, 2 tane banka kartı ve kimlik kartı bulunduğunu belirterek yaşanan hırsızlığı polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma neticesinde şüphelinin kimliği tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen polis ekiplerince şüpheli M.K., Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Cüzdan içerisindeki kimlik ve kartları atarak parayı da harcadığını ifade eden şüpheli serbest bırakıldı.
Öte yandan yaşanan olay anları saniye saniye güvenlik kamerasına da yansımıştı. Görüntülerde Yunus Emre Kaya ile arkadaşının oturdukları yerden kalkarak araçtan inmeleri ve daha sonrasında arka koltukta oturan 2 şahsın öne gelerek cüzdanın bulunduğu yere oturmaları yer aldı. Cüzdanı alan şahısların midibüsten inmesi ve Yunus Emre Kaya’nın ise aracın arkasından koştuğu anlar yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Gaffar Okkan anısına anlamlı turnuva
YEREL HABERLER Şehit Gaffar Okkan anısına anlamlı turnuva
Yüz yüze eğitimde öğrencilerin heyecanı gözlerinden okundu Sakarya’da yüz yüze eğitim başladı İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı: “Amaç ve gayemiz inşallah ara vermeden, tekrar bir kapanma olmadan devam etmek” “Öğretmen ve öğrencisiz okul binalarımızın beton yığınından farkı yok” “Aşılanma oranını daha yukarıya çekebilirsek okullarımızın tekrar kapanmasının önüne geçeceğiz”
YEREL HABERLER Yüz yüze eğitimde öğrencilerin heyecanı gözlerinden ...
İHA muhabiri Orkun Kaya’nın mutlu günü
YEREL HABERLER İHA muhabiri Orkun Kaya’nın mutlu günü
Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, palet üretim tesisine sıçradı
YEREL HABERLER Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, palet üretim ...
Plastik fabrikasına çıkan, palet üretim tesisine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Plastik fabrikasına çıkan, palet üretim tesisine de ...
Tren kazasında hayatını kaybeden şahıs Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Tren kazasında hayatını kaybeden şahıs Sakarya’da son ...
Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale sürüyor
YEREL HABERLER Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale sürüyor
Yolcu otobüsünde tekme ve yumruklar havada uçuştu Gençler arasında otobüste çıkan kavga kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde tekme ve yumruklar havada ...
Yarın çalacak ders ziliyle Sakarya'da 201 bin 142 öğrenci ders başı yapacak
YEREL HABERLER Yarın çalacak ders ziliyle Sakarya'da 201 bin 142 ...
Kızına destek olabilmek için YKS’ye hazırlanıp sınava girdi Altınküre okullarında öğrencilerle birlikte velilerde kazandı
YEREL HABERLER Kızına destek olabilmek için YKS’ye hazırlanıp sınava ...
Sakarya’dan afet bölgesine destek ekipler gönderildi
YEREL HABERLER Sakarya’dan afet bölgesine destek ekipler gönderildi
Özel Adatıp Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğumda gece polikliniği başlıyor
YEREL HABERLER Özel Adatıp Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve ...
TEM’de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı Otoyola dökülen yağ zincirleme kazaya sebep oldu
YEREL HABERLER TEM’de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 ...
D-100'de servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı Kazada hafif ticari araç ters yöne döndü
YEREL HABERLER D-100'de servis otobüsü ile hafif ticari araç ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.