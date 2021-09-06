Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya: “Uzak kaldığımız okullarımıza tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız”

Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya tüm öğretmen ve öğrencilerin İlköğretim Haftasını kutladı.

Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Ahmet Sakarya yayımladığı mesajında, “20212022 eğitim ve öğretim dönemine başladığımız bu haftada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle uzak kaldığımız okullarımıza tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Yeni bir eğitim öğretim yılına başlayan çocuklarımızın bu dönemde yeni bilgi ve beceriler kazanacaklarına, bunun sonucunda başarılı olacaklarına tüm kalbimizle inanıyor ve onlara güveniyoruz. 20212022 eğitimöğretim yılının İlimize, ülkemize ve eğitim camiamıza hayırlı olması temennisiyle, öğrenci ve öğretmenlerimizin ‘İlköğretim Haftası’nı kutluyor, başarılarla dolu bir yıl diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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