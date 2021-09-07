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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri kaçakçılara geçit vermedi

İHA

Sakarya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri kaçakçılara geçit vermedi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağustos ayı içerisinde kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda; 6 bin 290 litre karışımlı akaryakıt, 11 bin 200 adet boş makaron ve 95 adet 100’lük banknotlar halinde toplam 9 bin 500 Amerikan Doları ele geçirildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı. Kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda gerçekleştirilen 14 operasyonel faaliyette 16 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. FETÖ/PDY kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise 6 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edilirken, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda da 15 şahıs yakalandı, 6’sı adli mercilerce serbest bırakılırken, 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; 11 bin 200 adet boş makaron, 6 bin 290 litre karışımlı akaryakıt, 4 bin 709 adet elektronik sigara makinası, bin 400 adet dolu makaron, bin paket elektronik sigara, 95 adet 100’lük banknotlar halinde toplam 9 bin 500 Amerikan Doları, 68 adet cinsel içerikli ürün, 26 kilogram nargile tütünü, 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 7 adet 100’lük banknotlar halinde toplam 700 TL ele geçirildi.

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