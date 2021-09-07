Bilgi evleri kapılarını açtı, kayıtlar başladı

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü koordinasyonuyla hizmet veren Bilgi Evleri, yeni eğitimöğretim döneminde kapılarını açtı. Başkan Mutlu Işıksu, “Ücretsiz olan eğitim ve etkinliklerimiz bu yıl da dopdolu. Salgın tedbirleri doğrultusunda kurs kayıtlarımızı başlattık. Tüm gençlerimizi ve kıymetli hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Yağcılar, 15 Temmuz Camili ve Merkez Bilgi Evleri, yeni eğitim ve öğretim döneminde kurs kayıtlarına başladı. Başvurular, İçişleri Bakanlığı’nın salgın tedbirleri hakkındaki genelge hükümleri doğrultusunda alınıyor.

Zengin içeriğiyle her yaş gurubuna eğitim verecek kursların ücretsiz olduğunu vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Bilgi Evlerimiz tamamen ücretsiz olarak bu yıl da minyatür ve seramikten, ahşap boyamaya, İngilizceden, fizik, kimya ve biyolojiye, robotik kodlamadan pilatese kadar birçok alanda hizmet verecek. Adapazarı’mızın beklentilerine cevap verecek geniş içerikli etkinliklerimizle hazırız. Hemşehrilerimizi ve tüm gençlerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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