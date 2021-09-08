Sakarya'da uçak düştü ihbarı ekipleri alarma geçirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vatandaşlar tarafından yapılan uçak düştü ihbarı ekipleri alarma geçirdi. İhbar alanına çok sayıda 112 acil yardım ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi mevkisinde uçak düştüğünü iddia eden vatandaşlar, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.