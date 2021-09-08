Sakarya´da eğitim uçağı düştüğü ihbarı (1)

PAMUKOVA (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Pamukova ilçesinde, eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil ve güvenlik güçleri hareket etti.
Uçağın düştüğünün belirtildiği Gökgöz Mahallesi´ne gelen ekipler, dron ile arama çalışması başlattı. Ekiplerin arazide yaptığı arama çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Uçağın düştüğünü küçük bir çocuğun gördüğü, dedesinin de ihbarda bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Pamukova Dinçer AKBİR
2021-09-08 13:47:13
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