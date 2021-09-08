Uçak düştü iddiası şehri karıştırdı O iddia asılsız çıktı İlçe Belediye Başkanı Güven Övün: “Uçağın düştüğü ile ilgili ihbar geldi hemen olay yerine intikal ettik” “İnşallah asılsız ihbardır diyoruz”

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vatandaşlar tarafından yapılan ve ekipleri harekete geçiren uçak düştü ihbarı asılsız çıktı. Bölgeye gelen Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, “Eğitim uçağının düştüğü ile ilgili ihbar geldi, hemen olay yerine intikal ettik. Şimdi belediyemizin dronesi ile araştırma yapacağız, inşallah asılsız ihbardır diyoruz” dedi.

İddialara göre, ilçede yaşayan küçük yaşlardaki bir çocuğun, dedesine uçak düştü demesi üzerine ekipler harekete geçti. Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi mevkiinde düştüğü iddia edilen uçak için bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde herhangi bir uçak düşme olayının yaşanmadığı belirlendi. Olayı duyarak bölgeye gelen Emirhan Çiçek isimli vatandaş, “Kahvede oturuyorduk telefon ettiler bize yukarıda Gökgöz Mahallesi mevkiinde eğitim uçağı düştü dediler” dedi.



Belediye Başkanından açıklama

Arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye gelerek açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Güven Övün, “Biraz önce bir ihbar geldi Gökgöz Mahallesinde bir eğitim uçağının düştüğü ile ilgili. Onun üzerine ben Jandarma Komutanımızı aradım ve ona da aynı ihbar gelmiş. Hemen acilen olay yerine intikal ettik. Şimdi belediyemizin dronesini de çağırdık drone ile araştırma yapacağız. İnşallah asılsız ihbardır diyoruz. Pamukova’da eğitim uçaklarına hizmet veren bir havaalanı var İstanbul Havacılık Okuluna ait. Biz onlarla da görüşme yaptık ve uçağın onlara ait olmadığı anlaşıldı. Onların uçakları tammış yani” diye konuştu.

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