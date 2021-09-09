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Konteyner bitki fabrikasında her iklime uygun tarım

DHA

Konteyner bitki fabrikasında her iklime uygun tarım


Alişan KOYUNCU/SAKARYA, (DHA) İNŞAAT, gayrimenkul, tarım teknolojileri ve enerji üretimi gibi birçok alanda faaliyet gösteren CY Grup, iklim değişikliği nedeniyle tasarladıkları `Konteyner bitki fabrikasını´ Balıkesir´de kullanmaya başladı. Konteynerde, yaklaşık 250 litre su ve LED ışıklar ile çalışan sistemde farklı iklimlere uygun birçok sebze ve meyve üretilebiliyor.İnşaat, gayrimenkul, tarım teknolojileri ve enerji üretimi gibi birçok alanda faaliyet gösteren ve 21 ülkede hizmet veren CY Grup, iklim değişikliği nedeniyle tasarladıkları konteyner bitki fabrikasını Balıkesir´de kullanmaya başladı. Yazılımından içerisinde kullanılan ışıklara kadar tamamı kendileri ait olan konteynerde, iklim değişikliği nedeniyle zarar gören ya da verimi düşen tarım alanlarının daha az enerji ve daha az maliyetle telafi edilmesi planlanıyor."TÜM DÜNYAYA TANITACAĞIZ"CY Grup Başkanı Halit Arabacı, Sakarya´nın Sapanca ilçesinde bulunan şirkete ait otelde basın toplantısı düzenledi. Amaçlarının dört mevsim boyunca iklime bağlı kalmaksızın organik ve sağlıklı ürünler yetiştirmek olduğunu ifade eden Halit Arabacı, "Ülkemizde tarıma elverişli olmayan arazilerimiz de var ama bizim ülkemiz hem su hem güneş enerjisi hem de toprak anlamında çok değerli ve çok kıymetli. Jeopolitik durumundan dolayı da dört mevsim tarım yapılabilecek bir iklime sahibiz. Tarım alanında da farklı çalışmalar yapmak konusunda bir kanaate vardık çalışma arkadaşlarımızla birlikte. Dört mevsim gerçekten organik, hiç hormonu olmayan ürünler yetiştirmemiz gerektiğini düşündük. Bunun bir prototipini yaptık. Bir konteyner içerisinde birçok ürünü yetiştirebileceğimiz, yazılımından LED ışıklarına kadar kendimize ait bir proje geliştirdik. Bunun çalışmalarını bitirdik, Balıkesir´deki fabrikamızın bahçesine kurduk ve ekim aşamasına geçtik. Bunu artık tüm dünyaya tanıtacağız" dedi.TEK İHTİYAÇ 250 LİTRE SU VE LED IŞIKLARTasarladıkları konteyner bitki fabrikasında tamamen organik ürünler yetiştirdiklerini belirten Arabacı, "İstediğimiz metrekarede kutup ikliminden çöl iklimine kadar her alanda tarım yapabilecek teknolojiye sahibiz şu anda yapmış olduğumuz yazılımlarla. Burada önemli olan şey kapalı alan içerisindeki LED ışıklar. Güneş ışığı yerini tutuyor bu ışıklar. Dikey olabilen hemen hemen her şeyi yetiştirebiliyoruz şu anda. Maruldan, domatese ve salatalığa kadar. Patates gibi toprak içerisinde yetişen ürünlerin de üretilmesi için farklı yazılımlar geliştirdik. İstediğimiz metrekarede ve istediğimiz iklimde yetiştirebiliyoruz. Sadece ihtiyacımız olan 200-250 litre kadar devridaim eden bir su ve bitkinin ihtiyacı olan vitamin ile mineraller. Tamamen doğal ve organik olan vitaminlerden bunu sağlıyoruz" diye konuştu`PANDEMİ DUYULMAYA BAŞLADIĞI ANDA BU İŞİ AKLIMIZA KOYMUŞTUK´Dünya tarihi boyunca yaşanan salgınların ardından kıtlık gibi ciddi evrensel sorunların meydana geldiğine de değinen Halit Arabacı, şöyle konuştu:"Pandemi ilk duyulmaya başladığı zaman biz bu işi aklımıza koymuştuk. Dünya tarihine baktığımız zaman büyük salgınların sonrasında mutlak bir kıtlık var. Ben bu kıtlığın geleceğini ve şu an gelmiş olduğunu da görüyoruz. Sadece salgınla alakalı değil tabii ki iklim de çok değişti. Ülkemizin bir tarafında sıcaktan kaynaklanan orman yangınları devam ederken diğer tarafını da seller götürüyor. İklim değişikliği çok fazla yaşanmaya başladı ve inanılmaz bir su kıtlığına doğru gidiyoruz. Biz bu tarımı daha az suyla daha verimli hale getirmeliyiz diye düşündük. İklim değişikliğinin belki tekrar rayına oturması 100 sene sürecek eğer doğaya salınan gazları, yanlış kullanımları kesersek. Dolayısıyla bu 100 yılı telafi etmemiz gerekiyor ama bu sanayiyi ve salınan gazları da bir anda kesebilmemize imkan yok. Daha verimli tarım yapabilmek ve ülkemizden dünyaya daha sağlıklı, kaliteli ürünler ihraç edebilmek için bu aklı koyduk. Enerjiyi de, suyu da, güneşi de, insan enerjisini de daha verimli daha minimal kullanarak fayda sağlamak için bu işe girdik"`ÇÖL İKLİMİNDEN KUTUP İKLİMİNE KADAR HER YERDE KULLANILABİLİR´Tasarladıkları konteynerlerin dünyanın dört bir yanından kullanılabileceğini ifade eden Arabacı, "Bu konteynerleri her yerde kullanabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her yere uygun. Çöl ikliminden kutup iklimine kadar elverişli bir kullanımı var. Norveç´te sürekli kar altında olan bir yerde ya da sürekli karanlık olan bir yerde kullanabilirsiniz. Kurulumundan bir ay sonra ilk hasadı alabileceğiniz bir şekilde kurulumu var. Ülkelerin gıda anlamında yurtdışına veya dışarıya bağımlılığını azaltabilecek bir ürün" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya
2021-09-09 15:31:14

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