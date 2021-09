Bu yarışmaya katılan herkes ödül sahibi olacak Akyazı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim işbirliği ile ödüllü yarışma

Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Milli Eğitim işbirliği ile 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü münasebetiyle İlkokullar arası ödüllü Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışması düzenleniyor.

Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Milli Eğitim işbirliği ile 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü münasebetiyle çocuklarımıza küçük yaştan hayvan sevgisini aşılamak amacıyla Akyazı dahilindeki tüm ilk ve ortaokullarda öğrenim gören 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İlkokullar arası ödüllü Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışması düzenleniyor. Her katılan öğrencinin mutlaka bir ödül aldığı yarışmada her kategoride 1’inci olan 3 kişiye bisiklet, 2’nci olan 3 kişiye mini tablet ve 3’üncü olan 3 kişiye ise akıllı saat hediye edilecek. Ayrıca her katılımcıya kırtasiye çantası, katılım belgesi ve sinema bileti verilecek.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü Ödüllü Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışmasına katılmak isteyen tüm öğrenciler sunulan yarışma şartnamesindeki katılım şartlarını yerine getirerek kendi okuluna başvuru yapabilecek ve daha detaylı bilgileri okul müdürlüklerinden alabilecekler. Yarışmada eserlerin son teslim tarihi ise 1324 Eylül tarihleri arasında olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.