Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince iki farklı adreste gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki farklı adrese düzenlenen operasyonda Hint keneviri, kubar esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Kuyumcullu Mahallesi Beşevler mevkisi ile Manavpınarı Değirmendere mevki'indeki iki farklı adreste Cumhuriyet Savcılığı kararı ile arama yapıldı. Kuyumcullu Mahallesi’nde Ü.G. isimli şahsa ait adreste yapılan aramada 150 kök hint keneviri, 100 grama yakın kubar esrar ve bir miktar metamfetamin bulundu.

Manavpınarı Mahallesi’nde ise M.H.’ye ait adreste yapılan aramada 20 kök hint keneviri ele geçirildi. Her iki adreste bulunan uyuşturucu maddeler ile bağlantılı olduğu belirlenen Ü.G. ve M.H. gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

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