‘Engelsiz Aile Bulaşmaları’ kaldığı yerden devam etti

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminde ara verilen ‘Engelsiz Aile Buluşmaları’ kaldığı yerden devam ediyor. Buluşmada katılımcı 80 aile ile pandemi döneminde ayrı kalmak zorunda kalan Büyükşehir danışmanları hasret giderdiler.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve pandemi sebebi ile ara verilen ‘Engelsiz Aile Buluşmaları’ yeniden başladı. Sapanca gölü kenarında düzenlenen buluşmada engelli bireyler ve aileleri tekrar bir araya gelerek hasret giderildi. Çeşitli etkinlikler ve spor aktiviteleriyle eğlenen engelli bireyler sağlıklı günlerde yeniden birlikte olmak istediklerini belirttiler.

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