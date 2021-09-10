Denizcilik eğitiminde Yalova tersaneleri ile iş birliği

SUBÜ Denizcilik MYO, +1 Uygulamalı Eğitim Modeli kapsamındaki iş birliklerine bir yenisini ekledi. MYO öğrencileri bir dönem zorunlu mesleki eğitimlerinin bir dönemini YalovaAltınova Tersaneler Bölgesinde geçirebilecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, MYO Sekreteri ve Gemi İnşaatı Programı Öğretim Elemanı Öğretim Görevlisi Ömer Faruk Demirok ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi S.M. Esad Demirci Yalova Altınova Tersaneler Bölgesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette bölgesinde denizcilik sektörüne yönelik eğitim veren ilk ve tek kurum olan SUBÜ Denizcilik MYO’nun hedeflerine yönelik bilgiler aktarılırdı, sektördeki eğitim konusu konuşuldu ve MYO mezunlarının sektör ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve becerileri kazanmaları için planlanan faaliyetler hakkında paylaşımda bulunuldu.

Türkiye’de yeni gemi inşası, bakımonarım ve tasarımı alanında sektörde büyük paya sahip olan Yalova’nın Denizcilik MYO Gemi İnşaatı Programı öğrencilerinin eğitiminde ev sahipliği yapacağını belirten YalovaAltınova Tersaneler Birliği Koordinatörü Ayhan Kayatürk, “Öğrencilerin uygulamalı eğitimleri için gerekli olan desteği vermekten mutluluk duyacağız” derken; Denizcilik MYO Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş ise, “Üç tarafı denizlerle çevrili vatanımızda denizcilikte daha etkin olabilmenin bir yolunun da etkili, verimli ve kalıcı teknolojiye dayalı eğitim sağlamaktan geçtiğini biliyoruz. Üniversitemiz ve Yalova Tersaneler Birliği arasında bir iş birliğine imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. +1 Eğitim Modelimizle ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek nitelikli ve kendine güvenen mezunlar vermeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimizin bir dönem tam zamanlı olarak işletmelerde görecekleri mesleki eğitim noktasında bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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