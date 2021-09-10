Sakarya Büyükşehirli sporcular Elazığ’da madalyaları topladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Büyükşehirli sporcular Elazığ’da madalyaları topladı

İHA

Sakarya Büyükşehirli sporcular Elazığ’da madalyaları topladı

310 Eylül tarihleri arasında Elazığ’da düzenlenen Ahmet Uygur Ferdi Türkiye Boks Şampiyonasına katılan Sakarya Büyükşehirli sporculardan Sude Kırtay kadınlar 57 kiloda, Hüsna Önür ise 81 kiloda Türkiye ikincisi oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Boks takımı sporcuları 310 Eylül tarihleri arasında Elazığ’da düzenlenen Ahmet Uygur Ferdi Türkiye Boks Şampiyonasına katıldı. 61 ilden 139’u kadın olmak üzere toplam 648 sporcunun katıldığı şampiyonada Büyükşehirli sporculardan Sude Kırtay kadınlar 57 kiloda, Hüsna Önür ise 81 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Kadınlar 48 kiloda Gözde Yağız Türkiye üçüncüsü olurken erkeklerde ise Fatih Baki Çiftçi 80 kiloda Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından derece elde eden sporcular tebrik edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizcilik eğitiminde Yalova tersaneleri ile iş birliği
YEREL HABERLER Denizcilik eğitiminde Yalova tersaneleri ile iş ...
Şehit Okkan adına düzenlenecek anlamlı turnuva törenle başladı
YEREL HABERLER Şehit Okkan adına düzenlenecek anlamlı turnuva ...
‘Engelsiz Aile Bulaşmaları’ kaldığı yerden devam etti
YEREL HABERLER ‘Engelsiz Aile Bulaşmaları’ kaldığı yerden devam etti
SASKİ’den muhtemel su kesintilerine karşı önlem
YEREL HABERLER SASKİ’den muhtemel su kesintilerine karşı önlem
Büyükşehir Belediyesi’nden 28 ayda 1 milyon ton asfalt
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden 28 ayda 1 milyon ton ...
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
DEAŞ’ın Suriye güvenlik emiri yakalanarak tutuklandı Sakarya merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER DEAŞ’ın Suriye güvenlik emiri yakalanarak ...
Kendisini gazeteciyim diye savunan BAE ajanının davasına devam edildi Tutukluluk haline devam edilen şahsın davası 28 Ekim’e ertelendi
YEREL HABERLER Kendisini gazeteciyim diye savunan BAE ajanının ...
Bu yarışmaya katılan herkes ödül sahibi olacak Akyazı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim işbirliği ile ödüllü yarışma
YEREL HABERLER Bu yarışmaya katılan herkes ödül sahibi olacak Akyazı ...
Marketin deposunda çıkan yangın panik oluşturdu
YEREL HABERLER Marketin deposunda çıkan yangın panik oluşturdu
Eğlence mekanı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Eğlence mekanı, çıkan yangında kullanılamaz hale ...
Bu sistemle kutuplar ve çölde bile tarım yapılabilecek Tarımı daha az suyla daha verimli hale getirecek sistem ‘Konteyner Bitki Fabrikası’ sayesinde her mevsim organik ve sağlıklı ürünler yetişecek
YEREL HABERLER Bu sistemle kutuplar ve çölde bile tarım ...
Peyzaj ve süs bitkileri, bu fuardan dünyaya açılıyor Binlerce peyzaj ve süs bitkisinin sergilendiği fuar beğeni kazanıyor Sapanca Gölü’nün eşsiz manzarası ile birleşen fuar alanı ziyaretçilerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Peyzaj ve süs bitkileri, bu fuardan dünyaya ...
Baba, sanayi sitesinde iki oğlunu silahla vurdu Vurulan iki çocuğun durumu ağır
YEREL HABERLER Baba, sanayi sitesinde iki oğlunu silahla ...
Konteyner bitki fabrikasında her iklime uygun tarım
YEREL HABERLER Konteyner bitki fabrikasında her iklime uygun tarım
Bisikleti ile okula giden lise öğrencisine polis aracı çarptı 9’uncu sınıf öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Kazada acı detay: Babası çocuğunu bisiklet konusunda bir gün öncesinde uyarmış
YEREL HABERLER Bisikleti ile okula giden lise öğrencisine polis ...
Zabıtaya yakalanınca sara nöbeti geçirdi
YEREL HABERLER Zabıtaya yakalanınca sara nöbeti geçirdi
Alevler içerisinde kalan tek katlı evin içerisinde hayatını kaybetti Şüpheli ölüm sonrasında polis ekipleri harekete geçti
YEREL HABERLER Alevler içerisinde kalan tek katlı evin içerisinde ...
Marketten 400 bin TL’lik hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı Önce güvenlik kamerası sonra polise yakalandılar Şüphelilerden birinin marketin eski çalışanı olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Marketten 400 bin TL’lik hırsızlık yapan 3 şahıs ...
Dünyanın gözü bu fuarda: Binlerce peyzaj ve süs bitkisi sergileniyor 200 firmanın katıldığı dev fuar törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı Sektörün kalbi Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’nda atıyor Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Ülkemiz, Sakarya’nın önderliğinde fidanlarını dünyaya satmaya başladı”
YEREL HABERLER Dünyanın gözü bu fuarda: Binlerce peyzaj ve süs ...
Sakarya´da eğitim uçağının düştüğü ihbarı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Sakarya´da eğitim uçağının düştüğü ihbarı/ Ek ...
Uçak düştü iddiası şehri karıştırdı O iddia asılsız çıktı İlçe Belediye Başkanı Güven Övün: “Uçağın düştüğü ile ilgili ihbar geldi hemen olay yerine intikal ettik” “İnşallah asılsız ihbardır diyoruz”
YEREL HABERLER Uçak düştü iddiası şehri karıştırdı O iddia asılsız ...
Sakarya´da eğitim uçağı düştüğü ihbarı (2)
YEREL HABERLER Sakarya´da eğitim uçağı düştüğü ihbarı (2)
Sakarya´da eğitim uçağı düştüğü ihbarı (1)
YEREL HABERLER Sakarya´da eğitim uçağı düştüğü ihbarı (1)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.