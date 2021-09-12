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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Okkan anısına düzenlenen turnuva sona erdi

İHA

Şehit Okkan anısına düzenlenen turnuva sona erdi

Hendek Belediyesi ve Hentbol Duayenleri Platformu’nun Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan anısına birlikte düzenlediği 11. Hentbol Duayenleri Şehit Ali Gaffar Okkan Hentbol Turnuvası sona erdi.
Hendek Yeni Spor salonunda düzenlenen turnuvaya Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Burhan Namlı ve yönetimi, Ülkü Ocakları Hendek İlçe Başkanı Sıtkı Yaz, Belediye Meclis Üyeleri, Hendek Karadenizliler Başkanı Mehmet Paslı ve Yönetimi, Kurum müdürleri, sporseverler katıldı. Hendek Yeni Spor Salonunda düzenlenen turnuvada takımların kıran kırana mücadelesi Hendekli sporseverler tarafından büyük beğeni topladı.
Şehit Ali Gaffar Okkan ansına düzenlenen Hentbol Turnuvasına İstanbul, Eskişehir, Zonguldak, Trabzon, İzmir, Adana, Kayseri gibi kentlerden yaklaşık 400 sporcu katıldı. Birbirinden çekişmeli maçların oynandığı turnuvada Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu da mücadele etti. Hendek Erkek Karması ile Trabzon Erkek Karmasının mücadelesi öncesi Hentbolculara madalyaları Hendek İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan ve Hendek Karadenizliler Derneği Başkanı Mehmet Paslı tarafından takdim edildi. Başkan Babaoğlu’nun Formasını terlettiği Hendek Erkek Karması, Trabzon Erkek Karması ile sahadan beraberlikle ayrıldı. Hendek Yeni Spor Salonunda düzenlenen Hentbol Turnuvasına 16 takım ve yaklaşık 400 sporcu katıldı. Turnuvaya katılan tüm sporcular Şehit Ali Gaffar Okkan’ın anısına yakışır bir şekilde mücadele sergilediler. Turnuvada yeteneklerini sergileyen sporcuları Hendekli sporseverlerde yakından takip etti.
Şehit Emniyet Müdür A.Gaffar Okkan Anısına düzenlenen Hentbol Turnuvası ile ilgili konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Diyarbakır Emniyet Müdürü iken 24 Ocak 2001 yılında hainler tarafından 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan’ın adını taşıyan bu organizasyon Hendek adına büyük önem ve anlam taşıyor. Polis Gücü Hentbol takımına büyük destekleri olan ve Türk Hentboluna birçok hizmeti bulunan Şehidimiz Ali Gaffar Okkan, görev süresi içinde Devletinin ve milletinin emrinde olmuştur. Büyük bir Devlet adamı olan Gaffar ağabey sadece Diyarbakır’da değil görev yaptığı her yerde necip Türk Milletinin gönlünü fethetmiştir. Bu vatan için binlerce kahraman evladını şehit olarak toprağa veren büyük Türk Milleti, bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkmaktadır. Ali Gaffar Okkan’ımızı ve şehitlerimizi asla unutmayacağız. Rabbim her birinden ayrı ayrı razı olsun. Şehitlerimiz Büyük Türk Milletinin kalbinde yaşıyor. Şehitlerimizin emaneti olan bu şanlı bayrak Dünya ve Büyük Türk Milleti var olduğu sürece dalgalanmaya devam edecek. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Bu müstesna günde bir araya gelmemize vesile olan ve organizasyonda emeği geçen herkese, turnuvaya katılan sporculara, protokole ve siz değerli izleyenlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Sporcular gala yemeğinde buluştu
Organizasyon sonrası Hentbol Duayenleri Bayraktepe Sosyal Tesislerinde akşam yemeğinde bir araya geldi. Hentbol Duayenleri Platformu Başkanı Ahmet Türe desteklerinden ötürü Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’na teşekkür etti. Başkan Babaoğlu adına ise Hentbol Duayenleri Platform Başkanı Ahmet Türe’ye ve Platform Başkan Yardımcısı Ayhan Pala’ya Hendek Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Öztürk tarafından plaket takdim edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Gaffar Okkan’ın hayatının anlatıldığı ve Hendek’in tanıtıldığı videolar alana kurulan led ekrandan sporculara izletildi. Daha sonra organizasyon sona erdi.

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