‘Pasaklı Karagöz’ izleyicilerden tam not aldı

Sakarya Büyükşehir açık hava etkinlikleri Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen Pasaklı Karagöz ve animasyon gösterileri ile devam etti. ‘Pasaklı Karagöz’ anlatımı, gösteriyi heyecanla takip eden minik izleyicilerden tam not aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Açık Hava Etkinlikleri Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen Pasaklı Karagöz ve animasyon gösterileri ile devam etti. Tiyatro Sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun ‘Pasaklı Karagöz’ gölge oyunu minik izleyicilerden tam not alırken, animasyon gösterileri ise eğlenceli dakikaların yaşanmasına sebep oldu. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği gösterilere katılan aileler de çocuklarıyla birlikte neşeli dakikalar geçirdi. Yaptığı başarılı Hacivat ve Karagöz gölge oyunları ile gündeme gelen yetenekli sanatçı bu defa Pasaklı Karagöz’ü anlatarak çocukların beğenisini topladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, etkinliklerin program dahilinde devam edeceği ifade edilerek, tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

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