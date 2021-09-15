Kayıp ihbarı ekipleri harekete geçirmişti, kulübede bulundu

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu yaşlı adam ekiplerce dere yatağındaki bir kulübede bulundu.

Akyazı’nın Kumköprü Mahallesi’nde yaşayan H.K. isimli vatandaş, eve dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine ekipler harekete geçti. AFAD, Sivil Toplum Kuruluşları ve Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda gece saatlerinde dere yatağındaki kulübede bulundu. H.K.’nın, yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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