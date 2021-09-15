117 ülkeden 2 bin 774 film bu festivalde yarışacak Geleceğin yönetmenleri Sakarya Film Festivali’nde SAÜ Dekanı Yusuf Adıgüzel: “117 ülkeden 2 bin 774 lisans öğrencisi festivalin farkına vardı”

– 1214 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 7. Sakarya Film Festivalinde ulusal ve uluslararası kategoride 117 ülkeden toplam 2 bin 774 film yarışacak. Geleceğin yönetmenlerinin yarışacağı festivalin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ortaklığıyla bu yıl ilk kez ‘uluslar arası’ statü kazanan Sakarya Kısa Film Festivali’nin 7’ncisi gerçekleştirilecek. 1214 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin lansman toplantısı gerçekleşti. Ormanpark’ta gerçekleşen toplantıya, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Mustafa Ak, SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Yusuf Adıgüzel, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve SAÜ öğretim görevlileri ile davetliler katıldı. SAÜ Kongre Merkezi’nde ‘kurmaca’ ve ‘belgesel’ dalında gerçekleştirilecek olan festivalde geleceğin yönetmenleri ulusal ve uluslararası kategoride toplam 2 bin 774 filmin yarışacağı etkinlikte bir araya gelecek. Türkiye'de bu zamana kadar en yüksek film başvurusunun gerçekleştirildiği festivalde; onur ödülü için oyuncu Arif Erkin ve yönetmen Mesut Uçakan Sakarya'ya gelecek.



Kültür sanat şehrimizi 117 farklı ülkeye duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Yusuf Adıgüzel bu festivalle Sakarya’nın sinema sevgisinin artacağını temenni ettiklerini ifade ederek, “Gerek film festivali gerekse diğer alanlarda üniversite olarak şehrin, kültür ve sanat anlamında gelişimine katkı sağlamak istiyor ve bu vesileyle de Büyükşehir Belediyemizin katkısı, işbirliği bizim için çok kıymetliydi. Bu yıl festivali uluslararası işbirlikleri ile olabildiğince çok ülkeye, olabildiğince çok iletişim fakültesi, sinema okuluna duyurduk. Ve bu uluslararası işbirlikleri sayesinde bugün Türkiye’de belki de en yüksek film başvurusunun olduğu festivallerden biri haline geldi, Sakarya Kısa Film Festivali. 2 bin 774 rakamına ulaştık, dünyanın 117 ülkesinden film gönderildi. Bu sadece kısa film festivaline katılmak değil, burada 2 bin 774 lisans öğrencisi, dünyanın 117 ülkesinden Sakarya şehrinin, Sakarya Üniversitesi’nin ve buradaki festivalin farkına vardı, bizim için en kıymetli olan şey bu. Kültür sanat şehrimizi 117 farklı ülkeye duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



Kültürsanat ve sosyal alanlarda çalışmalarımızı oldukça titizlikle yürütüyoruz

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Beşel, “Büyükşehir Belediyesi olarak bizler tabii alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra yine başkanımızın teşvik ve talimatları ile kültürsanat ve sosyal alanlarda çalışmalarımızı oldukça titizlikle yürütüyoruz. Kısa Film Festivali ile ilgili de yine Sakarya Üniversitemiz ile birlikte işbirliği halinde büyükşehir olarak oldukça titiz bir çalışma yürüttük. Bu çalışmanın kısa film festivalinin, uluslararası bir boyut kazanması için de her geçen gün ciddi bir emek sarf edilmekte ve her yıl bu organizasyonu daha da iyi bir noktaya getirdiğimize inanıyorum” diye konuştu.



Onur ödülü için önemli iki isim Sakarya’da olacak

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, festivalin üniversitenin şehirle bütünleşmesi noktasında kıymetli olduğuna dikkat çekerek, “Bir festivalin en önemli özelliklerinden bir tanesi lisans öğrencilerinin katılabilmesi. Öğrencilerimizin öncelikle bir fikri olacak, senaryosu oluşacak, oyuncular belirlenecek, film çekecekler ve katılacaklar. Filmle katılan 2 bin 774 ekip kendisini de yetiştirmiş olacak. Yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlayan işler, sanatsal organizasyonlardır. 2020 yılından itibaren festivalin uluslararası statüye kavuşması için önemli bir adım attık. Üniversitemizin şehirle bütünleşmesi adına da kıymetli bir organizasyon. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu yıl onur ödülü olarak iki büyüğümüzü Sakarya’da ağırlayacağız. Bir tanesi oyuncu Arif Erkin, diğeri de herkesin çok yakından bildiği, bir taraftan yönetmenliği diğer taraftan da yaptığı filmlerin içeriği ile de hepimizin çok yakından bildiği ve takdir ettiği bir isim Mesut Uçakan şehrimizde olacak onur ödülünü almak üzere” şeklinde konuştu.

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