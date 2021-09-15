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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karasu'da denizde 3 hortum oluştu 

DHA

Karasu'da denizde 3 hortum oluştu 


Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, denizde hortum oluştu. Denizde etkili olan biri büyük 2'si küçük hortum, plaja ulaştıktan sonra kayboldu.
Saat 18.15 sıralarında Karasu ilçesinde denizde 3 hortum oluştu. Kıyıya yakın yerde oluşan hortum panik yarattı. 1´i büyük 3 hortuma kıyıda bulunanlar endişeyle baktı. Hortum denizin içerisinde etkili olduktan sonra plaja ulaştı. Plajda kumları kaldıran hortum daha sonra kayboldu. Endişelenen tatilciler ise plajdan kaçtı.   DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2021-09-15 20:01:45

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