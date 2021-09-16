Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Katarlı 3 askeri öğrencinin bulunduğu otomobil, tıra ok gibi saplandı

Ankara'da eğitim gören Katar uyruklu 3 askeri öğrencinin bulunduğu otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde tıra ok gibi saplandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Budaklar Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmad Sultan S H AlBadr idaresindeki 34 EEC 310 plakalı Fiat marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan E.A. idaresindeki 06 BZZ 581 plakalı tıra adeta ok gibi saplandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Jandarma Otoyol Trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları inceleme neticesinde araçta yolcu olarak bulunan Ali İbrahim A A AlNasr’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada sürücü Ahmad Sultan S H AlBadr ve araçta yolcu olarak bulunan Saoud Khalid M A AlObaidly ise yaralandı. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden AlNasr'ın cenazesi, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralandığı kazada, otomobilin içinde bulunan Katar uyruklu kişilerin Ankara'da eğitim gördükten sonra dönüş yoluna geçtikleri ve askeri öğrenci oldukları öğrenildi.

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