Büyükşehir yolları tablo gibi işliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kaldırım renklendirmesi, yaya çizgisi ve peyzaj çalışmalarını tamamladığı şehrin sembol caddeleri yeni bir görünüme kavuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ulaşımın yoğun olduğu noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. YolBakım Altyapı Koordinasyon Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, şehir ulaşımının ana damarı olarak nitelendirilen caddelerde kaldırım boyama, yaya çizgisi, yol çizgisi ve peyzaj çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda ağaçlandırılan, çim serimi yapılan ve renklendirilen caddelerde çalışma sonunda güzel bir görüntü ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediyemiz tüm daire ve birimleriyle şehirdeki ulaşım ağlarında aralıksız çalışıyor. Kentin sembol olmuş caddelerinde yürüttüğümüz çalışmaların bir bölümünü tamamladık. Ulaşımın da ana damarı olan caddelerimiz yeşillendi, renklendi ve çevre düzenlemeleri yapıldı. İşlemlerimiz şehrin merkezindeki çeşitli noktalarda sürdürülecektir” denildi.

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