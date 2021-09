Yol ortasındaki kavganın hedefi olan otobüs şoförü konuştu Cep telefonuna yansıyan saldırı görüntülerinin yanlış anlaşıldığını iddia etti Otobüs şoförü Şenol Özkurt: “Ben bu firmanın kravatını ailem hakkında küfür yemek için taşımıyorum” “Doğru o arabanın içine girdim yakasına yapıştım küfür etme diye yalvardım”

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir seyahat acentesine ait yolcu otobüsünün şoförü ile otomobil sürücüsünün arasında çıkan tartışma sonrasında cep telefonuna yansıyan görüntülerin yanlış anlaşıldığını iddia eden otobüs şoförü Şenol Özkurt, “Görüntülere bakıldığında benim arabanın içerisine girmem görünüyor doğru o arabanın içine girdim yakasına yapıştım küfür etme diye yalvardım. Ben bu firmanın kravatını ailem hakkında küfür yemek için taşımıyorum” dedi.

Olay, 15 Eylül tarihinde Adapazarı ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyahat acentesine ait yolcu otobüsü şoförü ile aynı istikamette seyir halinde olan otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otobüs şoförünün, otomobil sürücüsünü zorla araçtan indirmeye ve saldırmaya çalışması ile tehditler savurmasının yer aldığı cep telefonu görüntüsünde olayların yanlış anlaşıldığını iddia eden otobüs şoförü Şenol Özkurt, tartışmanın öncesini anlattı. Kavşakta yaşanan yol verme sebebi ile otomobilin kendisine kornalar çalarak, defalarca küfür ettiğini ve otobüsün önünde frenler yaptığını aktaran Özkurt, otobüsten, otomobil sürücüsünü küfür etmemesi konusunda uyarmak için indiğini o esnada sürücünün ise kendisini polis olarak tanıttığını ifade etti.



Otomobili sıkıştırmamla alakalı bir durum değil olayın daha öncesi var

Yaşanan tartışma sonrasında konuşan otobüs şoförü Şenol Özkurt, “Evet görüntülere bakıldığında otomobil sürücüsüne doğru yürüyen ve saldırmaya kalkan benim. Orada olan durum benim otomobili sıkıştırmamla alakalı bir durum değil olayın daha öncesi var. Bizi tahrik edici, korna basarak önümde fren yapması gibi hususlar söz konusu olunca sinirlendim. Her şeyden önce uzun korna basmanın, parmak sallamanın trafikte ne anlama geldiğini anlatmama gerek yok. Benim, arkadaşın önünü kestiğim falan yok. Otomobil, önündeki kamyonun arkasında durunca bende önünde durdum ve ben durdurdum o aracı. Aracı durdurduktan sonra arkadaşa doğru yürürken ilk bana kullanmış olduğu kelime, “Ben polisim” demek oldu. Kimliğini sorduğumda ise 'Plakayı sorgulattır' dedi. Bende ufak çocuğum ya beni kandıracak. Madem polissin, madem bende suç görüyorsun çağırırdın polis arkadaşlarını bizim hakkımızda işlem yaparlardı ve o zaman kim haklı kim haksız ortaya çıkardı. Biz şimdi her polisim diyene boyun mu bükelim” dedi.



"Ben bu firmanın kravatını ailem hakkında küfür yemek için taşımıyorum"

Otomobil sürücüsünün hakaretleri sonrasında otobüsten inerek otomobil sürücüsünün yanına gittiğini belirten Özkurt, “Yorumlara istinaden söylüyorum; yorumlarda arabada yolcu olduğu söylenmiş ama benim arabamda yolcu falan yoktu olsa, ben bu durumu yaşamam zaten bu olayı kale bile almam. Bizim yorumlarda söylendiği gibi ön kesmeler adamın üstüne yürümeler gibi lüksümüz yok. Biz bu arabaları normal bir vatandaşın aracının önünü kesip serzenişte bulunmak, darp etmek için kullanmıyoruz. Biz küfür edilmek için bu araçları kullanmıyoruz. Biz rahatsız yolcuyu da taşıyoruz, biz insan derecesinde olan tüm zorlukların her derecesiyle bu aracın içinde karşılıyoruz ama metanet ve sabırlı bir şekilde davranıp bu işin içinden anlımızın akıyla çıkmaya uğraşıyoruz. O arkadaş eğer haklıysa gelip benim yönetimime şikayette bulunsaydı veya benim gibi olaydan sonra durumu emniyet güçlerine bildirseydi. Ben bir vatandaş olarak görevimi yerine getirdim ettiği küfrü kaldıramadım, kaldıramıyorum ve kaldıramayacağımda. Bize polis olduğunu iddia eden arkadaşın polis olmadığını da öğrendim. Zaten polis olsa benimle hiç tartışmazdı, eğer haksızsam kimliğimi ister ve işlem uygulardı. Her insanın kaldıra bildiği küfürler vardır kaldıramayacak olduğu küfürler vardır. Ben bu firmanın kravatını ailem hakkında küfür yemek için taşımıyorum. Hiçbir yolcuya saygısızlığımız yoktur” diye konuştu.



"Darp edilen bir insan hastaneye gider darp raporu alır"

Yaşanan durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiğini ve herhangi bir darp olayının söz konusu olmadığını aktaran Özkurt, “Olay sonrası ben 112’yi aradım. Olayı anlattıktan sonra aracın plakasını verdim ve arkadaşın bana söylediği kelimeleri anlattım. Bana polis merkezine gitmemi söylediler ve bana şikayetçi misiniz diye sorduklarında trafikten dolayı değil küfürlerinden dolayı şikayetçiyim dedim. Yazılanlara göre benim o kardeşi darp ettiğim söyleniyor. Darp edilen bir insan gider hastaneden darp raporu alır eğer yakasında bir tane düğmesi kopuk ise eğer bir tane söküğü, yırtığı var ise kabul ediyorum ben darp ettim. Görüntülere bakıldığında benim arabanın içerisine girmem görünüyor doğru o arabanın içine girdim yakasına yapıştım küfür etme diye yalvardım. Artık hukuki bir süreç başladıysa ben sonuna kadar davamın arkasındayım ve o küfürlerin hesabını soracağım” şeklinde konuştu.

