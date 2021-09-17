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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İHA

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 500 gram içime hazır kubar esrar ile 60 kök Hint keneviri ele geçirilirken konuya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir ihbarı değerlendirmek üzere harekete geçerek Adatepe Mahallesi’nde H.B. isimli şahsın evinde arama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen arama neticesinde 500 gram içime hazır kubar esrar ile 60 kök Hint keneviri ele geçirdi. Konuya ilişkin ise H.B. gözaltına alındı. Şüpheli jandarma merkezindeki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek.

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