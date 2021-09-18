Liseli öğrenciler, TEKNOFEST’te Sakarya’yı temsil edecek

Dünyanın en önemli Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olarak gösterilen TEKNOFEST finallerinde, Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Seyfettin Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü Robot Kulübü öğrencileri, Sakarya’yı temsil edecek.

Türkiye genelinde yoğun başvuru ve değerlendirme sürecinin yaşandığı TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmalarının finallerine katılma hakkı kazanan Seyfettin Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü Robot Kulübü öğrencileri, 2126 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanında yerlerini alacak. TEKNOFEST 2021 Eğitim Teknolojileri yarışmasına lise düzeyi akıllı ulaşım kategorisinde ‘Temassız Bekle Geç Yaya Işığı’ projesiyle Sakaryalı öğrenciler, 300 proje arasından ilk 40 proje arasında yerini alarak finale kaldı. Final yarışmalarına takım üyesi olarak Robot Kulübü öğrencisi Ceyhun Kızmaz, danışman öğretmen Fatih Kahya finale katılacak. Yarışma öncesinde ise okul müdürü Ersin Yılmaz, öğrencileri Ceyhun Kızmaz ve danışman öğretmen Fatih Kahya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi'yi ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonrasında ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi, Sakarya’yı ve Kaynarca ilçesini TEKNOFEST 2021’de temsil edecek öğrencilere teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu.

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