Gaziler Günü’nün 100’üncü yılı Karasu’da coşkuyla kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, 100’üncü yılında Karasu’da da törenle kutlandı. Karasu Kaymakamlığı’nda düzenlenen çelenk töreninin ardından İdlip Gazisi Kara’nın evi ziyaret edildi, öğle namazı öncesi mevlidi şerif okutuldu.

19 Eylül Gaziler Günü’nün 100’üncü yılı, Karasu’da düzenlenen törenle kutlandı. Tören, Karasu Kaymakamlığı’nda düzenlendi. Karasu Kaymakamlığı, Karasu Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karasu Temsilciliği çelenkleri, Atatürk anıtına sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karasu Temsilcisi Gazi Enver Yıldız yaptı. Yıldız, “19 Eylül, Gaziler Günü, bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların, gurur ve şerefle anıldığı, hatırlandığı bir gündür” dedi.

Gazi Enver Yıldız, sözlerini, “Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi ve bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz eseridir” diyerek tamamladı. Çelenk töreninin ardından ilçe protokolü tarafından İdlip Gazisi Yusuf Levent Kara’nın evi ziyaret edildi. Öğle namazı öncesi de Merkez Çarşılı Camii’nde gazi ve şehitler için mevlidi şerif okutularak Gaziler Günü’nün 100’üncü yıldönümü programları sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.