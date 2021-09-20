Gaziler Gününde vefat eden Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’da 19 Eylül Gaziler Günü’nde akciğer kanserine yenilen Kıbrıs Gazisi Zekeriya Şahin (68), Kaynarca ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynarca ilçesi Okçular Mahallesinde ikamet eden 3 çocuk babası 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Zekeriya Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü’nde tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi, Okçular Mahallesindeki evine getirildi. Burada helallik alınması ardından Şahin'in Türk Bayrağına sarılı tabutu mahalle camisine götürüldü. Burada gerçekleşen askeri tören sonrasında Şahin, Okçular Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Gerçekleşen törene, Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli, gaziler, vatandaşlar ve yakınları katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.