Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 595 kişi kişi yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 aylık süre içerisinde gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 595 kişi kişi yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı 1 Haziran ile 31 Ağustos tarihlerini kapsayan 3 aylık süre içerisindeki faaliyet raporunu açıkladı. Bu kapsamda, jandarma ekiplerince 3 aylık süre içerisinde 21 bin 345 devriye faaliyeti düzenlendi. Gerçekleşen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 595 kişi kişi yakalanırken 33 tabanca, 47 av tüfeği, 32 kuru sıkı tabanca, 17 kesici ve delici alet ile suçta kullanılan 3 motosiklet ve 1 otomobil ele geçirildi. Ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında haklarında işlem yapılan 165 kişiden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 110 kilogram kubar esrar, 300 adet uyuşturucu hap, 6 bin 785 kök haşhaş bitkisi, 4 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

3 ayda 371 trafik kazası meydana geldi

Jandarma Trafik Timleri tarafından kent genelinde ise 9 bin 875 trafik uygulaması gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin sorumluluk alanlarında 3 aylık süreç içerisinde 9 kişinin hayatını kaybettiği, 176 kişinin yaralandığı ve 186 aracın maddi hasar aldığı toplam 371 kaza meydana geldi.

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