Avrupa Hareketlilik Haftası’nda son etkinlik

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlik takvimi 22 Eylül Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’ne özel bisiklet turu ile son bulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonu Bisikletliler Derneği Sakarya Şubesi ile Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği iş birliğiyle düzenlenen ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturuyor. Etkinlik takviminin son günü 22 Eylül Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’ne özel bisiklet turu ile son bulacak. Saat 11.00’da Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden başlayarak Millet Bahçesi’nde finali yapılacak olan bisiklet turuna tüm vatandaşlar davet edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.