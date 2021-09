SUBÜ Kadın ve Aile Çalışmaları merkezi kurdu

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle SUBÜ bünyesinde Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Geniş bir faaliyet alanı bulunan merkezle aile olma ve aile kalma bilincinin geliştirilmesi de hedefleniyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle kurulan merkezde; kadının ve ailenin sosyoekonomik statüsü ve sorunları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, bunların uygulanmasını sağlamak ve kadın çalışmalarını ilgilendiren her konuda duyarlılığı, bilgi ve yeterliliği arttırmaya yönelik eğitim faaliyetleri ve çalışmalar gerçekleştirmek amaçlanıyor. Merkezin müdürlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Hümeyra Taşçıoğlu Baysal yürütecek.

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde kadının ve ailenin ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal, sağlık ve hukuki sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapılacak, eğitimler verilecek ve seminerler düzenlenecek. Aileyi temel alarak; kadın ve aile sorunlarıyla ilgili kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, panel, kongre, sempozyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Süreli yayınlar çıkarılarak kitaplık ve arşiv oluşturulabilecek. Farklı akademik disiplinlerden gelen akademisyenlerin kadın ve aile konusunda yürüttüğü bilimsel çalışmalar bir çatı altında toplanarak desteklenebilecek. Kadın istihdamının arttırılmasına, kadının sosyal ve siyasal alanda, şehir yaşamında konumunun güçlendirilmesine yönelik araştırmalar yapılacak, eğitim programları düzenlenecek ve destek programlarıyla projeler geliştirilerek uygulanabilecek. Uzun yıllar aile birlikteliğini korumuş kadınların merkez ile iletişimleri sağlanarak aile olma ve aile kalma bilinci geliştirilecek.

