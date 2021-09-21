Sakarya Büyükşehir’den yağış uyarısı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 21 Eylül Salı günü şehirde etkisini göstermesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Yağışlara karşı dikkat çağrısında bulunan Büyükşehir Belediyesi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin teyakkuzda olacağını kamuoyuyla paylaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirde beklenen kuvvetli yağışa ilişkin olarak vatandaşları uyardı. Kurumdan yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 21 Eylül Salı günü sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Metrekareye 21 50 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin edilen ve gece saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlarda yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı ekiplerimiz hazır olacaktır. Vatandaşlarımızın da olası bir ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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