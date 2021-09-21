Serdivan'da asfalt çalışmaları devam ediyor

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Serdivan'da sıcak asfalt kaplama çalışmaları kapsamında 6 sokakta yaklaşık bin 500 metrelik yol baştan sona yenilendi.

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 20212022 asfalt sezonu çalışmaları kapsamında Bahçelievler Mahallesi 104 ve Mali Müşavirler Sokak, Otuzikievler Mahallesi 842 ve 825 Sokak, Beşköprü Mahallesi 3074 ve 3075 Sokaklarda yaklaşık bin 500 metrelik yol ağı sıcak asfalt ile kaplandı.

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