Sanayi sitesinde silahlı kavga: 1 yaralı

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan Artvin Sanayi Sitesi'nde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi ayağından vurularak yaralanırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



Olay, Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi'nde bulunan Artvin Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki B.P. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma esnasında şüpheli, silahı ile B.P.’yi bacağından yaraladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı B.P., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçarak kayıplara karışan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.