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Köpeği ezip, yoluna devam etti

DHA

Köpeği ezip, yoluna devam etti


Levent KIZILASLAN/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sürücü, cipinin arkasından koşup, havlayan köpeğe çarptıktan sonra durmadan yoluna devam etti. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde, Karasu'ya bağlı Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü, cipinin arkasından koşarak, havlayan sokak köpeğini ezdi. Köpeğe çarptıktan sonra durmayıp, yoluna devam eden sürücünün bu anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre yolda kıvranan köpek, daha sonra gözden kayboldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2021-09-22 15:42:53

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