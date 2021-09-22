Otomobiller yerini pedallara bıraktı Otomobilsiz Kentler Günü’nde ‘Bisikletli Şehir Turu’ etkinliği düzenledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası’nda 7 gün boyunca sürdürdüğü spor dolu etkinlikleri, bisiklet turuyla sonlandırdı. Haftanın son günü olan 22 Eylül Otomobilsiz Kentler Günü’nde ‘Bisikletli Şehir Turu’ etkinliği düzenledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası’nda 7 gün boyunca sürdürdüğü spor dolu etkinlikleri, bisiklet turuyla sonlandırdı. Haftanın son günü olan 22 Eylül Otomobilsiz Kentler Günü’nde ‘Bisikletli Şehir Turu’ etkinliği düzenledi. Sakarya Doğa Sporları Derneği üyeleri ve sporseverlerin katıldığı etkinlikte Başkan Yüce ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 50 kişilik grup Sakarya’nın merkez noktalarını bisikletle turladı. Kent merkezindeki belirli güzergahlar, etkinlik boyunca araç trafiğine kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan tur, Çark Caddesi’nden devam ederek Sakarya Millet Bahçesi’nde son buldu. Katılımcıların kask ile diğer tedbirleri aldığı şehir turuyla, sağlıklı yaşam ve bisiklet kullanımına dikkat çekildi.

Tur boyunca pedal çeviren Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’da bisiklet kullanımını artırmayı hedeflediklerini belirterek, “Sağlıklı ve spor dolu bir hayat için bisiklet kullanımını artırıp, bisikleti Sakarya’nın bir sembolü haline getirmeyi istiyoruz. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi olarak, bisikletle ilgili büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyor ve bisikletle ilgili birbirinden farklı etkinliklere imza atıyoruz. Büyükşehir’in girişimleriyle Dünya Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Sakarya’da yapılması yönünde karar alınan dünya şampiyonları, şehir genelinde bisiklet sürüşü için oluşturduğumuz alanlar, bisiklet dostu yatırımlarla dünya artık bizi ‘bisiklet dostu şehir’ olarak tanıyor. Eve, işe, geziye giderken bisiklet kullanıp hem doğayı ve sağlığımızı koruyalım. Şehir turundan çok keyif aldık, umarız yeniden yapma fırsatı buluruz” dedi.

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