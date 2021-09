Büyükşehir, HAVASAK araç filosunu genişletti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na kolay ulaşım için hayata geçirdiği HAVASAK’a ilave ettiği araçlarla sefer sayısını artırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir ulaşımı için önemli bir ihtiyaç olan HAVASAK’ı bir yıl önce hayata geçirmişti. Kentten il dışına veya yurt dışına seyahat eden vatandaşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na taşıyan HAVASAK araçları kısa sürede yoğun talep gördü. Bunun üzerine Büyükşehir, servis ve otobüs sayılarına ilave yaparak sefer sayılarını artırdı. 2 ilave araçla otobüs sayısı 7’ye, ilave 1 araç ile servis sayısı ise 2’ye yükseldi. Yeni araçlarla konforlu ve güvenli taşımacılık ağının her geçen gün genişleyeceğini ifade eden Başkan Yüce, tüm yolcu ve şoförlere hayırlı yolculuklar diledi.

Büyükşehir sayesinde yolcuları güvenli taşımacılık ile buluşturduklarını belirten Başkan Yüce, “Önceden Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelmek oradan Sakarya’ya gelmekten daha kolaydı. Uçaktan inen ve Sakarya’ya gitmek isteyen yolcular nasıl gideceğini düşünürdü. Geçtiğimiz sene BELPAŞ bünyesinde vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz HAVASAK araçlarımız sayesinde bu sorunu güvenli bir şekilde çözüme kavuşturduk. İlk olarak 9 sefer gidiş 9 sefer dönüş olmak üzere aylık 3 bin yolcuyu taşıyan HAVASAK, araç filosu ve personel güçlendirmesiyle aylık 12 bin yolcu taşıyabilecek kapasiteye ulaştı. Arifiye’de bulunan Büyükşehir Otobüs Terminali’nden yapılan seferlerin sayısı 16 gidiş ve 16 dönüş olmak üzere günlük 32’ye çıkarıldı. Ayrıca, yolcuları şehrin merkezi noktalarından terminale taşıyan servis araçlarına da bir araç ilave edildi. Bu sayede, havaalanına servis ve sefer hizmeti daha kolay hale getirildi” dedi.

Yolcu taşımacılığında vatandaşların hayat sağlıklarına önem verdiklerini belirten Başkan Yüce, “ Güler yüzlü ve profesyonel personelimiz ile birlikte hizmete başladığımız ilk günden beri olumlu geri dönüşler alıyoruz. Yolcuların can güvenliği bizlere emanet. Bize emanet edilen canları kendi canımızdan daha çok koruruz. Bu yüzden araçlarımızın bakımlarını ve servis zamanlarını kesinlikle aksatmıyoruz. Aynı zamanda yeni model araçlarımızla yolcularımızın keyifli ve güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için trafik kurallarına uymaktan kesinlikle ödün vermiyoruz. Sunduğumuz kaliteli hizmet nedeniyle bugün araç filomuz her geçen gün daha çok büyüyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda da inşallah büyümeye devam edecek. Rabbim vatandaşlarımıza hizmet için çıktığımız yolları hayırlı eylesin. Hizmetlerimizin artarak devam etmesini nasip etsin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.