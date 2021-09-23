Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karasu ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Dedektör köpeğinin de katılımı ile 1 şahsın 3 ayrı adresine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; değişik ağırlıklarda toplam 109,6 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde imal ve çoğaltımında kullanılan 150 mililitre sıvı bonzai madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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