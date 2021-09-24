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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SUBÜ'ye 78 ülkeden 2 bin 500 öğrenci

İHA

SUBÜ'ye 78 ülkeden 2 bin 500 öğrenci

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) 20212022 Akademik Genel Kurulunda, 78 ülkeden 2 bin 500'ü aşkın uluslararsı öğrencinin üniversiten eğitim alacağı açıklandı.
SUBÜ 20212022 Akademik Genel Kurulu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Fakülte ve meslek yüksekokulu akademisyenleri için iki ayrı oturumda düzenlenen genel kurulda Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından bir sunum yapıldı. Daha sonra ise Rektör Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Prof. Dr. Naci Çağlar ve Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Ergen yeni döneme ilişkin akademisyenlerden gelen soruları cevapladı.
SUBÜ’nün 42+3. yılını kutladığını ve köklü birimleriyle geçmişe uzanan önemli bir birikimi olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Aynı zamanda genç bir üniversite olmanın heyecanını da taşıyoruz. Bu dönemle birlikte uzun bir sürenin ardından öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlayacağız. Bir yandan bunun mutluluğunu yaşarken diğer taraftan da pandemi karşısında gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Öğrencilerimizi bekliyoruz. Sağlık Bakanlığımızla yaptığımız protokol doğrultusunda HES kodu bilgilerini doğrudan görebilecek ve buna göre aksiyon alabileceğiz. Ayrıca derslerimizin bir kısmını online işleyeceğiz. Yoğun derslerimiz içinse dersliklerimizi bölerek derslerin işlenmesini sağlayacağız. Sistemimize HES kodu tanımlamayı açtık. Elimizde çift doz aşı olan öğrencilerimize ve personellerimize yönelik bilgiler de anlık olarak bulunuyor. Aşı olmayı özellikle teşvik ediyoruz” dedi.
Üniversitenin çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Sarıbıyık, “Hendek Meslek Yüksekokulumuzu 2. Organize Sanayi Bölgesi’ne taşıyacağız. Orada OSB tarafından yapılan yeni MYO binasının tamamlanmasını bekliyoruz. Arifiye Meslek Yüksekokulu Motor Testi ve Simülasyon Laboratuvarını tamamladık. Yeni akademik yılla birlikte faaliyete alıyoruz. Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (SAYEM) iş birliklerine yenilerini ekledi. Artık Jandarma Genel Komutanlığı ile imzaladığımız protokol doğrultusunda erlerimize MYK onaylı sertifika vereceğiz. Aynı şekilde çok sayıda belediye ve kamu kurumu ile de sertifikalandırmaya yönelik protokoller imzaladık. Fikir Sofrası buluşmalarımıza yenilerini ekleyerek şehrin ve bölgenin ihtiyaçlarını ve bizim sunabileceğimiz katkıları masaya yatırdık. Kalite çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 36 Ekim tarihlerinde Yükseköğretim Kalite Kurulu’nda bir heyet dış değerlendirme için üniversitemizde bulunacak” diye konuştu.
ArGe ve topluma hizmet alanında çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Sarıbıyık, “18 olan merkez sayımız, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezimizin Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle kurulmasıyla birlikte 20’ye ulaştı. Teknopark için artık son aşamaya gelmiş durumdayız. Yakın bir süreçte başvuruları yaparak Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilen bölgede yer alan eski Toyota Diş Hastanesinin bulunduğu binayı modern ve şık bir hale getireceğiz. Uluslararasılaşma yolunda yabancı uyruklu öğrenci sayımız ve geldikleri ülke sayısı sürekli artıyor. Son kayıtlarla birlikte uluslararası öğrenci sayımız 2 bin 500’ü aştı. Bu öğrenciler 78 ülkeden geliyorlar. Kendileri dilimizi ve kültürümüzü öğreniyor. Öğrencilerimizle tanış oluyor. Ayrıca üniversite eğitimlerini burada alarak iş dünyasına da gidiyorlar. Bu vesileyle hem birer kültür hem de ticaret elçisi oluyorlar” şeklinde konuştu.

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