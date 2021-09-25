“Babam sizin yüzünüzden öldü” dedi, fırın sahibine kurşun yağdırdı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ‘Babam sizin yüzünüzden’ öldü diyerek silahını çıkartan şahıs, fırın sahibine kurşun yağdırdı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Olay, Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Güneşli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.P. isimli şahsın babası, bir süre önce ekmek almak için gittiği fırında çalışan 17 yaşlarında bir çalışanla tartışma yaşadı. Tartışma esnasında yere düşen baba yaralanarak kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin oğlu ise, tartışmanın yaşandığı fırın sahibi Y.D. ile bir araya gelerek konuşmak istediği esnada Güneşli Sokak üzerinde fırın sahibinin aracının içerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tekrardan tartışma yaşandı. Şüpheli B.P. yanında bulundurduğu silah ile ‘Babam sizin yüzünüzden öldü’ diyerek fırın sahibi Y.D.’ye kurşun yağdırdı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Y.D., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli B.P.’yi arama çalışmaları devam ederken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.