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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Savaşan SAÜ Güvenlik Personeli ile bir araya geldi

İHA

Rektör Savaşan SAÜ Güvenlik Personeli ile bir araya geldi

Sakarya Üniversitesinde görev yapan güvenlik personelleri Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan ile düzenlenen sabah kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltıya Genel Sekreter Doç. Dr. Yaşar Kahraman da katıldı.
27 Eylül Pazartesi başlayacak olan yeni dönem öncesi Sakarya Üniversitesine bağlı güvenlik görevlileri ile Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan genel bir değerlendirme yaptı. Kahvaltı ile başlayan toplantıda Rektör Savaşan konuşmasına güvenlik görevlilerine teşekkür ederek başladı. Zor bir görev yaptıklarının farkında olduklarını belirten Savaşan, “Yeni dönemde alınan pandemi tedbirleri ile birlikte güvenlikçilerimiz biraz daha yorulacaktır. Ancak özverili çalışmalarına şahit olduğumuz güvenlik personelimiz herhangi bir aksaklığa neden olmaksızın bunun da üstesinden gelecektir” dedi.
Güvenlik personelinin üniversitenin temsiliyeti anlamında da bir halkla ilişkiler birimi gibi çalıştığını vurgulayan Savaşan, “Güvenlik personelimizin gerçekten de yoğun bir mesai altında çalışmasına rağmen büyük bir nezaket içinde gelenleri karşıladığını ve görevlerini dikkatle yerine getirdiklerini görüyoruz. Üniversitemize girenlerin ilk karşılaştığı kişiler sizlersiniz. Kurumsal karşılamayı layıkıyla yerine getiriyorsunuz, bunun için de size ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Genel Sekreter Doç. Dr. Yaşar Kahraman ise pandemi tedbirleri ile ilgili yapılacak kontrollerle ilgili genel bir değerlendirme yaptıktan sonra personelin çalışma şartlarının ve personel eksikliğinin getirdiği zorlukların farkında olduklarını, ilave personel alımı için yazışmaların devam ettiğini vurguladı. Kahraman, “Eksik personel sayısına rağmen bunun eksikliğini hissettirmeden görev yapan arkadaşlarımıza ben de teşekkür ediyorum. Eksik personel sayısına ilave olarak bazen ilave görev alarak fazla mesai yapmak zorunda kalan arkadaşlarımızın fedakârlıkları gerçekten de takdirin üstünde bir durum oluşturuyor” şeklinde konuştu.
27 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek pandemi tedbirleri ve kontrolleri gibi öncelikli konuların da istişare edildiği toplantı, personelle karşılıklı yapılan sohbetin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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