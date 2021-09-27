Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAITEM), TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen iki farklı yarışmada dereceye girerek ikincilik elde etti.

SAITEM ekibi, tasarımından teknik donanımına kadar kendi geliştirdiği SAGUARe TLS elektrikli aracı ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TübitakEfficiency Challenge ve Robotaksi Binek Otonom Araç yarışmalarına katılarak her iki yarışmada da dereceye girerek ikinci olma başarısını elde etti. SAITEM ekibine Türkiye ikinciliği kupasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır takdim etti. SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, iki farklı kategoride de ikinci olan takımı tebrik ederek, “Teknoloji takımlarımız güzel iş çıkardılar. Gençlerimizi gayretleri ve başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Bu başarılar ışığında gençlerimize güveniyoruz ve yarınlara ümitle bakıyoruz” dedi.

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