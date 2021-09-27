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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye tarihinde bir ilk Bisiklet Şehri unvanını ülke tarihinde ilk kez Sakarya aldı

İHA

Türkiye tarihinde bir ilk Bisiklet Şehri unvanını ülke tarihinde ilk kez Sakarya aldı

Sakarya, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaların neticesinde Türkiye’de bir ilk olan ‘Bisiklet Şehri’ unvanını aldı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaların neticesinde Sakarya, Türkiye’de bir ilke imza atarak ‘Bisiklet Şehri’ unvanını aldı. 26 Eylül tarihinde Belçika’da gerçekleştirilen ve dünyanın farklı şehirlerinin oylandığı Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Genel Kurul Toplantısı’nda bisiklete verdiği değer ve bu kapsamda hayata geçirdiği hizmetlerle Sakarya, Türkiye tarihinde bir ilke imza atarak UCI Bisiklet Şehri unvanını almaya hak kazandı. Gerçekleştirilen genel kurulda dünyanın sayılı şehirlerinin almaya hak kazandığı unvanı Sakarya ile birlikte 5 yıl boyunca taşıyacak diğer 3 bölge ise; Amerika’nın Kuzey Karolina eyaletine bağlı Fayetteville, İtalya’ya bağlı Val di Sole ve Avusturalya’ya bağlı Wollongong şehri oldu. 26 Ekim Salı günü Danimarka’da gerçekleştirilecek toplantıda ise Bisiklet Şehri unvanını UCI Genel Başkanı David Lappartient’ten teslim alacak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kamuoyuyla paylaştığı mesajda Sakarya’nın bisiklet konusundaki başarısının dünyaya duyurulmasından dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Sakarya’nın adı dünya sahnelerinde sıkça duyulacak
Sakarya’nın bisiklet konusunda dünyanın en önemli şehirlerinden birisi olduğunun altını çizen Başkan Yüce, “Öncelikle şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak unvanın Sakaryamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarımızın ve bu konuda hayata geçirdiğimiz projelerin karşılığını en güzel şekilde aldık. Bu unvanı almamızda dünyada sayılı şehirde bulunan ve 180 dönümlük araziye yayılan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, şehrimizin farklı noktalarında yaptığımız kilometrelerce uzunluğundaki bisiklet yolları, Sakarya’da iki yıldır çok önemli bisiklet organizasyonlarına ev sahipliği yapmamız ve vatandaşlarımızı bisikletle buluşturacak faaliyetlere imza atmamız etkisini gösterdi. Çok şükür emeğimizin karşılığını dünyada sayılı şehirlerarasında yer alarak, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek aldık. Bugünden sonra Sakarya’nın adı artık dünya sahnelerinde daha sık duyulacak. Önümüzdeki 5 yıl boyunca dünyanın gözü, kulağı Sakarya’da olacak” dedi.

Göğsümüzü kabartan başarı hepimizin başarısıdır
Dünyanın neresinde olursa olsun artık bisiklet denilince akıllara Sakarya’nın geleceğini ifade eden Başkan Yüce, “26 Ekim Salı günü katılmayı hedeflediğimiz törenle Sakarya’nın bisiklet konusundaki başarısı dünyaya ilan edilecek. UCI Genel Başkanı David Lappartient’ten şehrimizin Bisiklet Şehri unvanını siz değerli Sakaryalılar adına teslim alacağım. Bisiklet konusunda yaptığımız farkındalıklar siz değerli vatandaşlarımızın bisiklete verdiği önem bizlere bu başarıyı getirdi. Bu göğsümüzü kabartan başarı hepimizin başarısıdır. Önümüzdeki Ekim ayında bir kez daha Sakarya olarak bir dünya şampiyonasına daha ev sahipliği yapacağız. Geçtiğimiz yıl ev sahipliğini yaptığımız 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’ndan sonra bu sene ekim ayında ise 2021 BMX Super Cross Dünya Kupası’na en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız. Böylelikle önümüzdeki 5 yıl boyunca Bisiklet Şehri unvanına yakışır bir şekilde organizasyonlara ev sahipliği yaparak ve bisiklete verdiğimiz değeri her geçen gün artırarak bu unvanı korumak hedefimiz. İnşallah daha nice başarılarla şehrimizin adını farklı alanlarda da dünyaya duyurmak istiyoruz. Türkiye’de örnek olan projelerimizin her birinin dünya kamuoyunda yer alması ve örnek alınması için çalışmalarımızı ilk günkü hevesimizle sürdüreceğiz. Ülkemize ve şehrimize kattığı değeri tartışılamaz olan Bisiklet Şehri unvanını almamızda emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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