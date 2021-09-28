Çocuk Hakları Adası’nda çalışma başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuk Hakları Adası’nda çalışma başladı

İHA

Çocuk Hakları Adası’nda çalışma başladı

Çocuk Hakları Projelerini bir bir hayata geçiren Adapazarı Belediyesi, Hızırtepe Çocuk Hakları Bahçesi müjdesinin ardından şimdi de 15 Temmuz Camili Mahallesi’ne Çocuk Hakları Adası kazandırıyor. Çalışmayı başlattıklarını açıklayan Başkan Işıksu, “Çocuk dostu Adapazarı’mızda evlatlarımız hep mutlu olsun istiyoruz. 4 bin 568 metrekarelik 15 Temmuz Camili Çocuk Hakları Adası, zengin içeriği ile çocuklarımızın eğlenerek öğrenecekleri çok güzel bir adres olacak” dedi.
Çocuk Hakları Projeleri ile nitelikli ve özel çalışmaları hayata geçiren Adapazarı Belediyesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi’ne bir Çocuk Hakları Adası kazandırıyor. Proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Mutlu Işıksu, “Çocuk dostu Adapazarı vizyonumuzla hemşehrilerimizin teveccühünü kazanan ve çocuklarımızı da çok mutlu eden çalışmaları hayata geçirdik. Şeker ve Karaman Mahallelerimizde tamamladığımız Çocuk Hakları Sokaklarımızın, kısa bir süre önce müjdesini verdiğimiz Hızırtepe Çocuk Hakları Bahçesi projemizin, çocuklarımızın özel oyun alanlarına sahip olması noktasında önemli birer kazanım olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.
Çocukların oynayabileceği nitelikli alanlara ihtiyaçları olduğunu belirten Başkan Mutlu Işıksu, “Artan teknoloji imkânları ne yazık ki çocuklarımızı ekranlara hapsediyor. Elbette teknolojik gelişmelerin hayatımızı kolaylaştıran imkânlarından faydalanıyoruz fakat çocuklarımızın ekranla değil akranlarıyla buluşabileceği vakitler ve bu vakitlere uygun alanlar oluşturmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle daha önce Şeker ve Karaman Mahallerimize kazandırdığımız Çocuk Hakları Sokaklarının biraz daha büyük ve zengin fonksiyonlara sahip çalışmalarını da yapalım istedik. Hızırtepe Çocuk Hakları Bahçesi için ihale sürecimiz devam ediyor. 15 Temmuz Camili Çocuk Hakları Adası projemizin ihalesi tamamlandı ve çalışma başladı. Çocuklarımız bu adada hem eğlenecek hem öğrenecek. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Adapazarı Belediyesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi’ne yapılması planlanan Çocuk Hakları Adası için yakın bölgedeki vatandaşlara yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi. Projenin yeri ve yapımı konusunda vatandaşın tavsiyelerine başvurularak ortaya çıkan memnuniyet neticesinde Çocuk Hakları Adası için çalışmalar başlatıldı. Adapazarı Belediyesi tarafından açılışa hazırlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi’ne çok yakın konumda olan 15 Temmuz Camili Çocuk Hakları Adası’nda, mini kütüphane, mini amfi ve sahne, salıncak adası, oyun tepeleri, kum ve zemin oyun alanları, renk tüneli geçişi, oyun masaları, yer satrancı, mini golf sahası, çocuk hakları ve bilgi panoları ile birlikte aileler için kafeterya ve park da yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kontrolden çıkan gaz yüklü tanker yan yattı Ekipler patlama riskine karşı önlem aldı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan gaz yüklü tanker yan yattı Ekipler ...
Türkiye tarihinde bir ilk Bisiklet Şehri unvanını ülke tarihinde ilk kez Sakarya aldı
YEREL HABERLER Türkiye tarihinde bir ilk Bisiklet Şehri unvanını ...
Akyazı’da cadde ve sokaklar yenileniyor
YEREL HABERLER Akyazı’da cadde ve sokaklar yenileniyor
SAITEM, TEKNOFEST’te iki ayrı kategoride ikinci oldu
YEREL HABERLER SAITEM, TEKNOFEST’te iki ayrı kategoride ikinci oldu
Bu sistem sayesinde binalar enerji üretecek
YEREL HABERLER Bu sistem sayesinde binalar enerji üretecek
Kontrolden çıkan otomobil dereye düştü: 1 ölü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil dereye düştü: 1 ölü
Köprüden dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Köprüden dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü öldü
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Bodrumspor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Bodrumspor: 0
Rektör Savaşan SAÜ Güvenlik Personeli ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Savaşan SAÜ Güvenlik Personeli ile bir araya ...
Karasu Camitepe’de musluklara kesintisiz içmesuyu ulaşacak
YEREL HABERLER Karasu Camitepe’de musluklara kesintisiz içmesuyu ...
Serdivan’da okulların çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor
YEREL HABERLER Serdivan’da okulların çevre düzenlemeleri ...
Polis uygulamasında üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı
YEREL HABERLER Polis uygulamasında üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Çiftliğindeki 100 koyun oldu 800 İstanbul’da uzun yıllar ticaret ve yöneticilik yapan İrfan Boz, yöneticiliği bırakarak Romanov koyun yetiştirmeye başladı
YEREL HABERLER Çiftliğindeki 100 koyun oldu 800 İstanbul’da uzun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.