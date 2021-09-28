Valilik ve Büyükşehir’den öğrencilere konaklama hizmeti

Sakarya’ya şehir dışından öğrenim görmek üzere gelen ve konaklama imkanı bulamayan öğrenciler için Sakarya Valiliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı ve Hendek’te iki ayrı yurt hazırlandı. Öğrenciler barınma sorunlarına geçici çözüm olacak yurtlara 0264 289 30 00 irtibat numarasıyla ulaşabilecek.

Şehir dışından Sakarya’ya öğrenim görmek üzere gelen ve hiçbir yerde konaklama imkanı bulamayan öğrenciler için Sakarya Valiliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa çalışmasıyla Akyazı ve Hendek’te iki ayrı yurt hazırlandı. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı yurtlar, kalacak yer sorunu yaşayan üniversite öğrencilerini geçici olarak misafir edecek.

Konu ile ilgili Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Valiliği’nden yapılan ortak açıklamada, “Öğrenci şehri Sakarya’mıza öğrenim görmek üzere gelen ve hiçbir yerde konaklama imkanı bulamayan öğrencilerimizin sorunlarına geçici çözüm olarak Akyazı ve Hendek İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı iki ayrı yurdu hazırladık. Öğrencilerimizi barınma sorunlarını çözene kadar yurtlarımızda misafir edeceğiz. Misafir ettiğimiz öğrencelerin kampüse ulaşımlarını sabah 08.00, akşam 18.00 olmak üzere geçici olarak sağlayacağız. Kalacak yer sorunu yaşayan tüm öğrencilerimizin 0264 289 30 00 irtibat numarasıyla iletişime geçmelerini önemle duyururuz. Her geçen gün öğrenci kapasitesi hızla artan ve öğrenci dostu olan Sakarya’mızda güçlü devletimiz ve tüm idari birimlerimizle öğrencilerimizin yanındayız. Bu anlayışımızdan ödün vermeden tüm öğrenci kardeşlerimizin eğitim hayatları boyunca yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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