Başkan Soykan, SUBÜ öğrencileriyle bir araya geldi

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile 2 ayrı söyleşi programında bir araya geldi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, SUBÜ ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile 2 ayrı söyleşi programında bir araya gelerek öğrencilerin taleplerini dinledi. Söyleyişi de ilk olarak kendini öğrencilere tanıtan ve sonrasına öğrencilere Akyazı’nın güzelliklerini anlatan Soykan öğrencilerin; barınma, ulaşım, yurt sorunu, ışıklandırma talepleri, internet ve sosyal etkinlik gibi tüm taleplerini tek tek dinleyerek hem cevapladı, hem de yapılabilecek işlerle ilgili notlar aldı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan öğrencilere yaptığı konuşmasında, “Değerli öğrencilerimiz birçoğunuz belki şirin ilçemiz Akyazı’mıza ilk defa geliyor olabilirsiniz ama burayı yabancı bir yer olarak görmeyin. Burası gelenin ilk başta garipsediği sonrasında alışıp ta buradan gidenin de ağlayarak üzülerek gittiği ve her zaman özlediği bir ilçe. Burada kendinizi asla yalnız ve sahipsiz sanmayın her şeyden önce Belediye Başkanınız olarak ben sizlerin her zaman yanındayım telefonum sizlere 24 saat açık dilediğiniz zaman arayabilirsiniz. Sizlerin taleplerini dikkatle dinledim elimizden ne geliyorsa her zaman yaptık ve yine yapacağız. Kültürel etkinlikler noktasında her ay sizlerin kendi aranızda bir istek kutusunda ortaklaşa belirlediğiniz bir etkinliği yapma sözü veriyorum“ dedi.

