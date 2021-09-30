Serdivan Fikir Sanat’ta binlerce eser okuyucusu ile buluşuyor

Serdivan Fikir Sanat Kütüphanesi, pandemi kurallarına uygun, güvenilir bir biçimde okurlarını ağırlıyor.

Serdivan Fikir Sanat Akademisi’nden yapılan açıklamada; özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerin çalışmak için tercih ettiği kütüphanenin, normalleşme süreciyle birlikte eski günlerine döndüğü bildirildi. Oturma planından ödünç kitap servisine kadar tüm kuralların yeniden düzenlendiği Kütüphane üye kaydı ile okuyucu kabul ediyor. www.fikirvesanat.org adresinden randevu oluşturarak giriş yapılan okuma salonu, sabah 9.00’dan gece 00.00’a kadar hizmet veriyor.

Felsefe, Sanat, Sosyoloji gibi Sosyal Bilimler alanında zengin bir içeriğe sahip kütüphanede 11 bini aşkın eser araştırmacıların ilgisine sunuluyor. Ödünç kitap servisinden yararlanmak isteyen üyeler, 2 kitabı 14 gün süreyle teslim alarak evlerinde de çalışabiliyorlar.

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