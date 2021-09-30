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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmara Bölgesi’nde ilk olma özelliğine sahip olan Denizcilik MYO açıldı

İHA

Marmara Bölgesi’nde ilk olma özelliğine sahip olan Denizcilik MYO açıldı

– Marmara Bölgesi’nde bir ilk olma özelliğine sahip olan SUBÜ Kocaali Denizcilik MYO’nun açılış törenine katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “3 tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, bu alanda yerli üretimi ve yetiştirdiği nitelikli elemanıyla denizden çıkardığı katma değeri artıracak. Uzmanlaşmış denizcilik çalışmaları bu ülke için çok önemli” dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kocaali’de inşa edilen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik MYO’nun açılış törenine katıldı. Törende ayrıca Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Bilim Sanayi ve Teknoloji Eski Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası Başkanı İrfan Erdem, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, İl Müftüsü Hasan Başiş, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar ile çok sayıda akademisyen yer aldı.
Başkan Yüce, açılış öncesi protokol üyeleriyle birlikte inceleme yaptığı Denizcilik MYO ile ilgili bilgi aldı. Sakarya’nın ilk denizcilik okulu olan eğitim alanının açılışında konuşan Başkan Ekrem Yüce, deniz ticareti ve denizcilik alanında yürütülen yerli üretim faaliyetlerinin ekonomiye katkısına dikkat çekti. Türkiye’nin bu alanda coğrafi bir zenginliğe sahip olduğunu ifade eden Başkan Yüce, bu okulların Kocaali deniz sahasına yakın noktada olan Sakarya Enerji Havzası’nda yürütülen doğalgaz çalışmalarına katılmak üzere nitelikli elemanlar yetiştireceğine inandığını belirtti.
Türkiye’de nüfusun büyük kısmının ekmeğini denizden çıkardığını söyleyen Başkan Ekrem Yüce, “Açılışını yaptığımız Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Meslek Yüksekokulu muzun açılışında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Yirmi birinci asırda gelişmiş olarak nitelenen tüm ülkelerin üretiminde ve ekonomik faaliyetlerinin temelinde eğitim; özellikle de uzmanlaşmış eğitim vardır. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Nüfusumuzun büyük kısmı ekmeğini denizden çıkarıyor. Bilinçli ve uzmanlaşmış denizcilik çalışmaları bizim için çok önemli” dedi.

Yerli üretimle denizden çıkardığımız katma değer artacak
Başkan Ekrem Yüce, denizcilik alanında yerli üretim ve arge çalışmalarıyla denizden alınan katma değerin arttırılacağını vurgulayarak, “Biliyorsunuz şimdi Karadeniz’de Kocaali sahiline çok yakın bir yerde Sakarya Enerji Havzası ismini verdiğimiz bir doğalgaz sahamız var. Bu gazın işlenmesi ana karaya aktarılması için pek çok meslek koluna iş düşüyor. Bunlardan biri de elbette denizcilik. Ülke olarak denizlerimizden her ölçüde yararlanmaya başladık. Bu faaliyetler giderek çoğalacak. Yerli deniz ölçüm ve hesaplama sistemleri, yerli gemiler, yerli motorlar, makinalar ve teknik ekipmanlarla denizden elde ettiğimiz katma değeri artıracağız. İnşallah çok kısa sürede çok hızlı gelişmeler kat edeceğiz. Bu dileklerle her birinizi saygıyla selamlıyorum Kocaali Denizcilik Meslek Yüksekokulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin her alanda hedefleri büyüktür
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Türkiye’nin her alandaki hedefinin büyük olduğunu ve bu noktada eğitimin önemli bir süreç olduğunu ifade ederek, “Bu güzel binada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Deniz ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Dünyada rekabet, katma değeri önemsemekten geçiyor. Sanayi alanında yaşanan gelişmeler, kimin aktör olacağını belirliyor. Tasarım, arge ve inovasyonu iyi yakalayan ülkeler, tematik çalışan ülkeler veya şehirler baş aktör olacaktır. Bu tür kurumlarda yetişecek insanların bilgiyle donatılarak dünyaya açık olması, yabancı dili çok önemlidir. Yetişmiş insan kaynağı dünyada en çok aranan şey. Piri Reis’i o noktaya getiren şey arkasındaki bilgili orduydu. Denizcilerin uygulamanın içinde yetişmesi çok önemli. Ülkemizin hedefleri büyük, bir Anadolu medeniyetine dünyanın ihtiyacı var. Sakarya ülkenin en potansiyelli şehri, bunu anlayıp kenetlenelim ve sağlam nesiller yetiştirelim” şeklinde konuştu.

Türkiye denizcilik alanında 10 yılda çok yol kat etti
Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası Başkanı İrfan Erdem, ülkenin denizcilik alanında son 10 yılda ciddi bir yol kat ettiğini belirterek, “Türkiye gelişim yolunda, teknolojisini ve denizciliğini ileriye götürmeye devam etmelidir. Tüm öğretmenlere sesleniyorum hepiniz benim gözümde cennetliksiniz. Yetiştirdiğiniz bu öğrenciler denizciliği güzel günlere taşıyacak. Sizler geleceğin teminatısınız. Ülkemiz son 10 yılda bu alanda çok yol kat etti. Bu noktada meslek yüksek okullarına ve üniversitelere ihtiyacımız var. Bu okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Denizcilik alanında önemli iş birlikleri yapıyoruz
SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise, kamu ve özelde denizcilik alanındaki paydaşlarla öğrencilerin eğitimi için önemli iş birlikleri yürüttüklerini kaydederek, “SUBÜ olarak aktif bir enstitü, 6 fakültemiz var. 20 araştırma ve uygulama merkezinde ulaştık. 7 akademik dergi çıkardık. Ziraat Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Denizcilik MYO ile birlikte 30’a yakın yeni bölüm açtık. Bin idari personel ve 26 bin civarında öğrencimizle büyük bir aile olduk. Sakarya’nın Karadeniz’e ulaşan sahil şeridi var. Bölgede ilk olan okulumuz, bu alanda önemli bir merkez olmuştur. Denizcilik MYO bu yıl öğrencilere ulaşacak, geride bıraktığımız 1 yılda ise önemli bir aşama kaydettik. Öğrencilerin mesleki eğitimleri için tüm liman, denizcilik kurum ve kuruluşlarıyla önemli iş birlikleri yapıyoruz. Yeni okul binamız hayırlı olsun” dedi.

Marmara bölgesinde bir ilk
Konuşmaların sonunda hizmet binasının açılış kurdelesini Başkan Yüce ve protokol üyeleri birlikte kesti. SUBÜ’nün Kocaali’de hizmete açılan yeni Denizcilik okulu, Marmara Bölgesi’nde bir ilk olma özelliğine sahip. Sakarya’da kamu ve özel sektörün büyük destekleriyle açılan Denizcilik MYO’nun, bu alanda ülkenin ihtiyacı olan bilgili denizcileri yetiştirecek. Denizcilik alanında son dönemde üretim ve faaliyetlerine hız veren gelişen Türkiye, bu okulda yetişen öğrencilerle sektörün geleceğini belirlemeyi hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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