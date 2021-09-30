TEKNOFEST’te derece alan takımlar, Milli Teknoloji Yolculuğu turunda Kendi ürettikleri araçlarla Türkiye turuna çıktılar TEKNOFEST ruhunu daha geniş kitlelere ulaştırabilmeyi amaçlıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEKNOFEST’te derece alan takımlar, Milli Teknoloji Yolculuğu turunda Kendi ürettikleri araçlarla Türkiye turuna çıktılar TEKNOFEST ruhunu daha geniş kitlelere ulaştırabilmeyi amaçlıyorlar

İHA

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarışmasında ürettikleri elektrikli otomobillerle ikincilik kazanan Sakarya Üniversitesi öğrencileri, birinci olan Karadeniz Teknik Üniversitesi takımıyla çıktıkları Türkiye turunda Sakarya'ya geldi. Öğrenciler, gerçekleştirilen programlar bir sonraki durakları olan Bolu'ya uğurlandı.

TEKNOFEST’te derece alan takımlar, Milli Teknoloji Yolculuğu turunda Kendi ürettikleri araçlarla Türkiye turuna çıktılar TEKNOFEST ruhunu daha geniş kitlelere ulaştırabilmeyi amaçlıyorlar

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarışmasında ürettikleri elektrikli otomobillerle ikincilik kazanan Sakarya Üniversitesi öğrencileri, birinci olan Karadeniz Teknik Üniversitesi takımıyla çıktıkları Türkiye turunda Sakarya’ya geldi. Öğrenciler, gerçekleştirilen programlar bir sonraki durakları olan Bolu’ya uğurlandı.
Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Elektromobil kategorisinde birinci olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Yomra Gençlik Merkezi Enerji Teknolojileri Topluluğu ile aynı kategoride ikincilik elde eden Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAİTEM) öğrencileriyle birlikte Türkiye turuna çıktı. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarışmasının olduğu İstanbul’dan başlayan ‘Milli Teknoloji Yolculuğu’ turu, Trabzon'da sonlanacak. Bu doğrultuda öğrenciler turun ikinci durağı olan Sakarya’ya geldi. Üniversite kampüsünde dereceye giren araçlar ve ödüllerin sergilendiği bir program düzenlendi. Gerçekleşen program sonrasında ise turlarına devam eden öğrenciler, Bolu’ya gitmek üzere yola çıktı.

Bu gençler özel gençler, hedefli gençler
Programda konuşan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Bugün önemli bir gün üniversitemiz ve teknik toplulukları için. Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Topluluğu ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Topluluğu TEKNOFEST yarışmasında 1 ve 2’ncilik ödüllerini aldılar. Gençler bir taraftan TEKNOFEST çerçevesinde projelerini yürütürken bir taraftan da Milli Teknoloji Hamlesi’ni kamuya mâl etmek için ve temiz enerji farkındalığı oluşturmak için bir araya gelmişler iki üniversitenin topluluğu. Bir yolculukla kamuoyunun gündemine bunu taşımayı arzu etmişler. Tabii ki bizim üzerimize düşen onları maksimum düzeyde desteklemek. Bu gençler özel gençler, hedefli gençler. Türkiye’nin, teknoloji hamlesine inşallah ileride çok daha somut katkılar sunacak gençler. Dün İstanbul’dan başladı yolculukları, bugün Sakarya’ya uğradılar, yarın Meclis’te protokolün katılımı ile bir program olacak. Ardından da Trabzon’da son bulacak programları. TEKNOFEST uzunca bir süredir faaliyetlerine devam ediyor ve Türkiye’de hem lise hem de üniversite düzeyindeki gençlerde önemli bir karşılık buldu. Bizim üniversitemizde de elektrikli araç, otonom araç, sabit ve döner kanat, su altı droneleri gibi değişik kategorilerde gençler takımlarını kurdular, yarışmaya katıldılar ve dereceler aldılar, göğsümüzü kabarttılar. İnşallah bu yolculukları da hayırlı olsun” dedi.

TEKNOFEST ruhunu daha geniş kitlelere elimizden geldiğince yaymak
SAİTEM Takım Kaptanı Belemir Çapraz, “Yarışma bizim için çok heyecanlı geçti, uzun bir çalışma sürecimiz oldu bu yarışmaya hazırlanabilmek için ekip arkadaşlarım ile birlikte. Sakarya Üniversitesi kampüsündeki atölyemizde, önceki yarışmamızdan hemen sonra çalışmalarımıza devam ettik özverili bir şekilde. Sonuç olarak Türkiye 2’nciliği ile başarıya ulaştık. Kardeş ekibimiz olan Karadeniz Teknik Üniversitesi ekibi ile Türkiye turuna çıkmayı hedefledik ve bu yolda emin adımlar ile ilerliyoruz. Yolculuğumuzun adı Milli Teknoloji Yolculuğu ve Milli Teknoloji Hamlesi sayesinde tanışmış iki ekip olarak Milli Teknoloji Yolculuğunu gerçekleştirmek bize gurur veriyor. Milli Teknoloji Yolculuğu’nda ki amacımız TEKNOFEST ruhunu daha geniş kitlelere elimizden geldiğince yaymak, bu şekilde bir yola çıktık. 5 günlük bir program ve yolculuğumuza İstanbul Kız Kulesi’nden başladık. Ardından Çamlıca Camii’nde araçlarımızı sürdük. İkinci durak olarak Sakarya Üniversitesi’ne geldik, burada bir etkinlik gerçekleştirdik. Buradan ise yolculuğumuzun devamında Ankara’ya gideceğiz, orada Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile görüşmelerimiz olacak. Oradaki etkinliklerimizin ardından da Trabzon’a doğru araçlarımızı hareket ettireceğiz ve Trabzon’da da etkinliklerimiz olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmara Bölgesi’nde ilk olma özelliğine sahip olan Denizcilik MYO açıldı
YEREL HABERLER Marmara Bölgesi’nde ilk olma özelliğine sahip olan ...
Serdivan Fikir Sanat’ta binlerce eser okuyucusu ile buluşuyor
YEREL HABERLER Serdivan Fikir Sanat’ta binlerce eser okuyucusu ile ...
Diyabet Okulunda yüz yüze eğitimler başladı
YEREL HABERLER Diyabet Okulunda yüz yüze eğitimler başladı
Başkan Yüce, gençlik merkezinin açılışını yaptı Başkan Yüce: “Erenler’de asfalt yatırımımız 33 milyonu aştı”
YEREL HABERLER Başkan Yüce, gençlik merkezinin açılışını ...
Kazaların olduğu bölgelerde tedbirler genişletiliyor
YEREL HABERLER Kazaların olduğu bölgelerde tedbirler genişletiliyor
Acılı aile, çocuklarının yanlış tedavi neticesinde hayatını kaybettiğini iddia etti Tedavi amaçlı yapılan iğnenin ölüm raporunda yazmadığını söyleyen acılı anne: “Hemşirelerin yaptığı iğne kağıtta yazmıyor ve kızımın ölüm raporunda yalan yazılar var” “Biz bu acıyı yaşarken bu yazılan yalanlar bizim canımızı daha da çok yakıyor” “Benim tek derdim sesimi duyurmak ve evladımın neden öldüğünü bilmek”
YEREL HABERLER Acılı aile, çocuklarının yanlış tedavi neticesinde ...
Beton yol çalışmaları Kocaali’de devam ediyor
YEREL HABERLER Beton yol çalışmaları Kocaali’de devam ediyor
Başkan Soykan, SUBÜ öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Soykan, SUBÜ öğrencileriyle bir araya geldi
Maç sevgisi onlarca insanın hayatını riske attırdı Halk otobüsü şoförü seyir halinde telefondan maç izledi, yolcular panikledi
YEREL HABERLER Maç sevgisi onlarca insanın hayatını riske ...
Yunanistan depreminden etkilenen Türkiye'de 7 milyon ev sigortasız Büyük bir depremin ön görüldüğü Türkiye’de, konutlarına deprem sigortası yaptırmayan vatandaşları uyardı Sigorta şirketi sahibi Ali Esen: “Yunanistan depremini duyduktan sonra değil her an depreme karşı tedbir almamız gerekiyor” “Deprem sigortası da bir deprem tedbiridir”
YEREL HABERLER Yunanistan depreminden etkilenen Türkiye'de 7 milyon ...
Kaynarca ilçesi alt yapıya kavuşuyor
YEREL HABERLER Kaynarca ilçesi alt yapıya kavuşuyor
Sakarya’da 640 polis ile denetim: Karantina kurallarını ihlal etmişti, bu uygulamada yakalandı Bin 432 iş yeri, 296 okul önü ve çevresinde uygulama gerçekleştirildi 7 bin 15 vatandaşın sorgulandığı denetimde aranması bulunan 4 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya’da 640 polis ile denetim: Karantina ...
Kaynarca polisinden okul önlerinde uygulama
YEREL HABERLER Kaynarca polisinden okul önlerinde uygulama
TIR arızalandı, kasasında bulunan göçmenler kaçtı 
YEREL HABERLER TIR arızalandı, kasasında bulunan göçmenler kaçtı 
Korona virüs hastalığına yakalanan doktora pankart açarak moral oldular
YEREL HABERLER Korona virüs hastalığına yakalanan doktora pankart ...
Yayaya yol veren otomobile çarpmamak için manevra yapınca devrildi Tarlaya devrilen hafif ticari araçtan burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Yayaya yol veren otomobile çarpmamak için manevra ...
SUBÜ Teknoloji Fakültesinde ilk ders: Enerji, nükleer ve maden
YEREL HABERLER SUBÜ Teknoloji Fakültesinde ilk ders: Enerji, nükleer ...
SAÜ’de aşı ve test noktası kuruldu
YEREL HABERLER SAÜ’de aşı ve test noktası kuruldu
Valilik ve Büyükşehir’den öğrencilere konaklama hizmeti
YEREL HABERLER Valilik ve Büyükşehir’den öğrencilere konaklama ...
Bağımsız yapımcılar bu platform ile filmlerini dünyaya açacak Uluslararası yapımcı Ali Mahir Aksu, Hollywood'un ilk kitle fonlama platformunu kurdu
YEREL HABERLER Bağımsız yapımcılar bu platform ile filmlerini ...
Çocuk Hakları Adası’nda çalışma başladı
YEREL HABERLER Çocuk Hakları Adası’nda çalışma başladı
Kontrolden çıkan gaz yüklü tanker yan yattı Ekipler patlama riskine karşı önlem aldı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan gaz yüklü tanker yan yattı Ekipler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.