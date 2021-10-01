SUBÜ’de öğrencilere kalite kültürü aşılanıyor

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kalite Koordinatörlüğü tarafından kalite kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla öğrencilere yönelik toplantı gerçekleştirildi.

SUBÜ Kalite Koordinatörlüğü tarafından üniversitede kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve kalite süreçlerinin içselleştirilmesi amacıyla öğrencilere yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. Rektörlük Konferans Salonu’nda SUBÜ Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Selcen Vodinalı ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Furkan Korkmaz tarafından gerçekleştirilen toplantı ile öğrencilerin kalite güvencesi sistemine katılımlarını arttırmak hedeflendi. Bu doğrultuda Genç Kalite Topluluğu’na katılım çağrısında bulunuldu.

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