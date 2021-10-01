Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Akasya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üç katlı binanın ikinci katında tek başına yaşayan 75 yaşındaki Behçet Gümüşdere’den bir süredir haber alamayan komşuları polise haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahale sonrasında 75 yaşındaki Gümüşdere’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gümüşdere’nin kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından kesinleşecek. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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