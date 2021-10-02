Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 1 buçuk kilogram kubar esrar ile 250 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir ihbarı değerlendirmek üzere harekete geçerek Limandere Mahallesinde H.S. isimli şahsın evinde arama gerçekleştirdi. Gerçekleşen arama neticesinde yaklaşık 1 buçuk kilogram kubar esrar ile 250 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen H.S., adli kontrolle serbest bırakıldı.

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